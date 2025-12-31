Agenda confirmada: así será la participación argentina en la Serie Río de la Plata

La lista de equipos argentinos se completa con Atlético Tucumán, Unión y Colón. En el caso del Sabalero, su debut será más tardío: jugará recién el 20 de enero, teniendo en cuenta que la Primera Nacional comenzará en febrero y que su planificación apunta a llegar con mayor rodaje al inicio del campeonato. Para el resto de los clubes, la Serie servirá como banco de pruebas tácticas y físicas antes de un Torneo Apertura que, según lo previsto, comenzará durante la tercera semana de enero.