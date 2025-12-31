Agenda confirmada: así será la participación argentina en la Serie Río de la Plata
Siete equipos del fútbol nacional formarán parte del tradicional certamen de pretemporada en Uruguay, con River y Peñarol como el cruce más atractivo del calendario.
La Serie Río de la Plata ya tiene su cronograma definido y varios equipos argentinos afinan detalles para afrontar una exigente pretemporada en suelo uruguayo. El certamen, que se disputará en distintos escenarios del país vecino, contará con la participación de siete clubes del fútbol argentino y ofrecerá una serie de amistosos internacionales que servirán como preparación rumbo al inicio del Torneo Apertura 2026.
El partido que más expectativa genera es el que protagonizarán River y Peñarol, dos históricos del continente que se medirán en el Campus de Maldonado. El Millonario tendrá una agenda intensa, ya que debutará en la competencia el domingo 11 de enero frente a Millonarios y luego volverá a presentarse el sábado 17 ante el Carbonero, en lo que promete ser uno de los encuentros más convocantes del verano.
El encargado de abrir la participación argentina será Independiente. El Rojo se enfrentará el sábado 10 de enero a Alianza Lima, equipo dirigido por Pablo Guede, en el estadio Parque Viera de Montevideo. Luego, el conjunto de Avellaneda continuará su gira con un duelo ante Millonarios, previsto para el 13 de enero, y cerrará su paso por Uruguay enfrentando a Montevideo Wanderers el 16 del mismo mes, a la espera de la confirmación oficial de sedes y horarios.
San Lorenzo también dirá presente en la Serie Río de la Plata. El equipo azulgrana debutará el miércoles 14 de enero frente a Cúcuta y culminará su participación el sábado 17 cuando se mida con Cerro Porteño. Este último, además, será rival de Huracán unos días antes, ya que el Globo tendrá su estreno el 13 de enero ante el conjunto paraguayo y luego cerrará su agenda enfrentando a Cúcuta el 16.
La lista de equipos argentinos se completa con Atlético Tucumán, Unión y Colón. En el caso del Sabalero, su debut será más tardío: jugará recién el 20 de enero, teniendo en cuenta que la Primera Nacional comenzará en febrero y que su planificación apunta a llegar con mayor rodaje al inicio del campeonato. Para el resto de los clubes, la Serie servirá como banco de pruebas tácticas y físicas antes de un Torneo Apertura que, según lo previsto, comenzará durante la tercera semana de enero.
El cronograma de los equipos argentinos en la Serie Río de la Plata
Con partidos atractivos, cruces internacionales y estadios repartidos entre Montevideo y Maldonado, la Serie Río de la Plata vuelve a consolidarse como una de las citas clásicas del verano sudamericano, con especial atención puesta en el duelo entre River y Peñarol, que asoma como el plato fuerte de la pretemporada.
Sábado 10 de enero
- Independiente vs. Alianza Lima, a las 21 en Parque Viera (Montevideo)
Domingo 11 de enero
- River vs. Millonarios, a las 21 en Campus de Maldonado (Maldonado)
Lunes 12 de enero
- Atlético Tucumán vs. Cerro Largo, a las 21 en Estadio Charrúa (Montevideo)
Martes 13 de enero
- Huracán vs. Cerro Porteño, a las 18:15 en Parque Saroldi (Montevideo)
- Independiente vs. Millonarios, a las 21 en Parque Viera (Montevideo) -A CONFIRMAR-
Miércoles 14 de enero
- Unión vs. Alianza Lima, a las 18:15 en Parque Saroldi (Montevideo)
- San Lorenzo vs. Cúcuta, a las 21 en Estadio Luis Franzini (Montevideo)
Jueves 15 de enero
- Atlético Tucumán vs. Progreso, a las 18:15 en Parque Saroldi (Montevideo)
Viernes 16 de enero
- Huracán vs. Cúcuta, viernes 16 de enero a las 18 en Parque Saroldi (Montevideo)
- Independiente vs. Montevideo Wanderers, a las 21 en Parque Viera (Montevideo)
Sábado 17 de enero
- Unión vs. Defensor Sporting, a las 18 en Estadio Luis Franzini (Montevideo)
- San Lorenzo vs. Cerro Porteño, a las 20 en Parque Viera (Montevideo)
- River vs. Peñarol, a las 22 en Campus de Maldonado (Maldonado)
Martes 20 de enero
- Colón vs. Mirasol Misiones, a las 20 en Estadio Parque Artigas (Paysandú)
Viernes 23 de enero
- Colón vs. Paysandú Fútbol Club, a las 20 en Estadio Parque Artigas (Paysandú)
