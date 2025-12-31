Un argentino hizo historia en la Copa África: Miguel Gamondi llevó a Tanzania a octavos

Desde entonces pasó por clubes y selecciones de Marruecos, Argelia, Sudáfrica y Burkina Faso. También integró cuerpos técnicos de peso en instituciones como Al-Ahly y Wydad Casablanca, y trabajó junto a Ángel Cappa en Mamelodi Sundowns, experiencias que le permitieron conocer a fondo la idiosincrasia del futbolista africano.

image

El desafío de Tanzania y el premio al trabajo

Gamondi asumió en la selección de Tanzania a principios de noviembre, con la Copa Africana a la vuelta de la esquina. En paralelo, dirige al Singida Black Stars y viene de ser campeón con el Young Africans, uno de los clubes más importantes del país. “Es un desafío muy lindo”, definió sobre la doble función.

El objetivo fue claro desde el inicio: competir y darle una identidad al equipo. Por eso, clasificar a octavos en un grupo con Nigeria —que terminó primero con tres triunfos— y Túnez aparece como un logro mayúsculo. Llegar a cuartos sería “extraordinario”, pero el primer paso ya está dado.

En silencio y sin estridencias, Tanzania ya hizo historia. Y detrás de ese logro aparece un técnico argentino que eligió un camino distinto, entendió el fútbol africano y hoy disfruta de un premio construido con años de trabajo.