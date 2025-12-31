Un argentino hizo historia en la Copa África: Miguel Gamondi llevó a Tanzania a octavos
Miguel Gamondi, DT argentino de Tanzania, logró una histórica clasificación a octavos de la Copa Africana tras apenas un mes en el cargo.
La noche histórica de Tanzania en la Copa Africana de Naciones tuvo detrás a un responsable argentino: Miguel Ángel Gamondi. El empate 1-1 ante Túnez, en la tercera y última fecha del Grupo C, le permitió al seleccionado avanzar a los octavos de final por primera vez desde su debut en 1980 y puso en foco la trayectoria de un DT de bajo perfil y largo recorrido en África.
Ismael Gharbi había adelantado a Túnez a los 43 minutos, de penal, pero apenas iniciado el segundo tiempo Feisal Salum marcó el 1-1 definitivo. Ese punto, sumado al empate previo y a una derrota, le permitió a Tanzania cerrar la fase con 2 puntos y avanzar como uno de los cuatro mejores terceros entre los seis grupos.
Para el seleccionado africano, que nunca ganó un partido en la principal competición continental, la clasificación representa casi una hazaña. Con Nigeria y Túnez como rivales de grupo, el objetivo inicial era competir, pero el resultado superó las expectativas.
Gamondi no es un improvisado. Nacido en Olavarría, lleva más de veinte años trabajando en el fútbol africano, donde construyó una carrera sólida lejos de los flashes. “África terminó siendo mi casa futbolística”, contó en una entrevista con El Gráfico, una frase que sintetiza su recorrido poco común para un entrenador argentino.
Su llegada al continente fue casi casual. Tras iniciarse como preparador físico en clubes del fútbol argentino, como Racing y San Martín de Tucumán, y trabajar en las divisiones juveniles de Boca, un contacto con Oscar Fulloné le abrió las puertas de África. “No fue algo planificado, fue una oportunidad que apareció y que decidí aprovechar”, recordó.
Desde entonces pasó por clubes y selecciones de Marruecos, Argelia, Sudáfrica y Burkina Faso. También integró cuerpos técnicos de peso en instituciones como Al-Ahly y Wydad Casablanca, y trabajó junto a Ángel Cappa en Mamelodi Sundowns, experiencias que le permitieron conocer a fondo la idiosincrasia del futbolista africano.
El desafío de Tanzania y el premio al trabajo
Gamondi asumió en la selección de Tanzania a principios de noviembre, con la Copa Africana a la vuelta de la esquina. En paralelo, dirige al Singida Black Stars y viene de ser campeón con el Young Africans, uno de los clubes más importantes del país. “Es un desafío muy lindo”, definió sobre la doble función.
El objetivo fue claro desde el inicio: competir y darle una identidad al equipo. Por eso, clasificar a octavos en un grupo con Nigeria —que terminó primero con tres triunfos— y Túnez aparece como un logro mayúsculo. Llegar a cuartos sería “extraordinario”, pero el primer paso ya está dado.
En silencio y sin estridencias, Tanzania ya hizo historia. Y detrás de ese logro aparece un técnico argentino que eligió un camino distinto, entendió el fútbol africano y hoy disfruta de un premio construido con años de trabajo.
