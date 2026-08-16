Agónica victoria de Instituto ante Central Córdoba en Santiago del Estero para seguir de racha
El "Ferroviario" venía de dos victorias consecutivas pero cayó ante "La Gloria", que acumuló su cuarto triunfo consecutivo.
Instituto de Córdoba logró una victoria agónica este domingo al imponerse 1-0 de visitante ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El único tanto del encuentro llegó sobre el final, gracias a una aparición clave de Facundo Suárez a los 44 minutos del segundo tiempo.
Con este resultado, el equipo cordobés alcanzó la cima de la zona A con 12 puntos, aunque aguarda expectante el resultado de Vélez, que cuenta con el mismo puntaje.
Por el lado del conjunto local, los dirigidos por Sebastián Domínguez atraviesan un presente irregular y se ubican en la posición número once con apenas 6 unidades. Venían de levantada con dos triunfos al hilo: 1-0 a San Lorenzo y 2-1 a Unión en Santa Fe.
La Gloria, que se mantiene firme en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, buscará defender su liderazgo en la próxima jornada cuando visite a Atlético Tucumán, mientras que los santiagueños deberán intentar recuperar terreno en su viaje a Victoria para enfrentar a Tigre.
El equipo cordobés ganó sus anteriores tres compromisos del Clausura, frente a Platense, Lanús y Gimnasia de Mendoza.
Formaciones de Central Córdoba vs. Instituto por el Torneo Clausura - Zona A
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Horario y televisación
- Hora: 20.15.
- Estadio: Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: José Carreras.
- TV: TNT Sports.
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