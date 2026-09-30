Independiente vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Rojo" abre la fecha 11 del certamen ante Instituto, que llega a Avellaneda con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la Zona A.
Independiente recibe a Instituto este viernes, desde las 19.15, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El encuentro, que abre la undécima fecha del Torneo Clausura, será televisado por ESPN Premium.
El conjunto dirigido por Jadson Viera llega después de vencer 2-1 a Unión en Santa Fe y se ubica con 17 puntos en la Zona A. Además, el "Rojo" intentará aprovechar el partido en Avellaneda para volver a ganar como local después de cuatro encuentros, ya que su último triunfo en esa condición fue ante Newell's por la segunda fecha del torneo.
El duelo representa una prueba de fuego para Independiente, que tendrá enfrente al líder de la zona y buscará aprovechar la localía para dar un paso importante en la pelea por los playoffs. Una victoria ante el conjunto cordobés le permitiría acomodarse en los puestos de clasificación a los octavos de final, a falta de seis fechas para el cierre de la fase regular.
Por su parte, Instituto llega como líder de la Zona A, con 22 puntos, y buscará consolidarse en lo más alto del grupo. La "Gloria" viene de vencer 3-1 a Talleres en el clásico cordobés y buscará extender su buen momento para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
Formaciones de Independiente vs. Instituto por el Torneo Clausura - Zona A
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Horario y televisación
-
Hora: 19:15.
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario