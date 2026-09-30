Independiente vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El duelo representa una prueba de fuego para Independiente, que tendrá enfrente al líder de la zona y buscará aprovechar la localía para dar un paso importante en la pelea por los playoffs. Una victoria ante el conjunto cordobés le permitiría acomodarse en los puestos de clasificación a los octavos de final, a falta de seis fechas para el cierre de la fase regular.