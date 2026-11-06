A qué hora salen a la venta las entradas para Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores

La cuenta regresiva para la gran definición de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras entra en su etapa decisiva. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) abre este viernes 6 de noviembre la venta las entradas exclusivas para los hinchas de los equipos finalistas que buscarán levantar el trofeo en el partido definitorio.