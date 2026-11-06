A qué hora salen a la venta las entradas para Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores
Conmebol habilita este viernes una nueva ventana de venta de entradas para la gran definición en Montevideo. Todos los detalles.
La cuenta regresiva para la gran definición de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras entra en su etapa decisiva. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) abre este viernes 6 de noviembre la venta las entradas exclusivas para los hinchas de los equipos finalistas que buscarán levantar el trofeo en el partido definitorio.
El encuentro se disputará el próximo sábado 28 de noviembre en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. Para esta instancia, el organismo dispuso un cupo de 12.000 populares de Categoría 3 para cada parcialidad, ubicadas en las cabeceras del escenario charrúa.
Cómo es la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores y ubicación en el estadio
La comercialización general comenzará oficialmente este viernes 6 de noviembre a las 10:00 (horario de Argentina y Uruguay). La distribución de las tribunas quedó establecida de la siguiente manera:
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Parcialidad argentina: Ocupará la tradicional Tribuna Ámsterdam (Cabecera Sur).
Parcialidad brasileña: Ocupará la Tribuna Colombes (Cabecera Norte).
Precios y canal oficial de compra
Las localidades disponibles corresponden a la categoría popular (Categoría 3) y su valor fue fijado en moneda extranjera:
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Costo oficial: USD 95 (equivalente a unos 3.938 pesos uruguayos aproximadamente, sujeto a la cotización vigente del día).
Sitio de venta: La adquisición de los tickets será de manera digital y exclusiva a través de la plataforma oficial (libertadores.eleventickets.com). Cada institución informará de manera interna los requisitos de prioridad, códigos o métodos de validación para socios e hinchas.
Recomendaciones clave y advertencia de la Conmebol
Ante la alta demanda prevista para el evento, el ente rector del fútbol sudamericano emitió una serie de advertencias fundamentales para los compradores:
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Evitar estafas: Desde la Conmebol remarcaron enfáticamente que no se responsabilizarán por tickets adquiridos fuera del sitio oficial ni por transacciones realizadas con revendedores no autorizados.
Fila virtual: Para agilizar el trámite al momento de la apertura del sistema, se recomienda a los simpatizantes realizar un pre-registro con anticipación en la plataforma oficial para mantener los datos de usuario validados.
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