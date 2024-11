Agustín Bouzat, el verdugo inesperado de Boca en una noche histórica para Vélez

La victoria de Vélez sobre Boca por 4-3 en la semifinal de la Copa Argentina no solo dejó al Xeneize fuera de competencia, sino que coronó como héroe a Agustín Bouzat, autor de los dos goles decisivos en los últimos minutos del partido. Su actuación no solo destacó por lo deportivo, sino también por su particular relación con Boca, club del cual surgió antes de consolidarse en el Fortín.