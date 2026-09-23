Agustín Orión recordó la lesión que le provocó a Leandro Paredes en Boca: "Una de las cosas..."

La situación generó repercusión en aquel momento y también quedó instalada en la relación entre ambos futbolistas. Años después, Paredes contó públicamente su versión y aseguró que había existido una advertencia previa antes de que se produjera la lesión.

Orión, por su parte, explicó que nunca tuvo la intención de provocar un daño semejante y que la situación lo afectó personalmente: “En la vida uno no quiere hacerle daño a nadie. Íntimamente la pasé mal, me la comí yo, no tengo por qué exteriorizarlo. En su momento le pedí disculpas porque uno no sabe cómo reaccionar. Puede pasar, pasa poco. No me estoy justificando”, explicó.

El arrepentimiento de Orión después de la lesión

El exarquero profundizó sobre las sensaciones que le quedaron después de aquella práctica y remarcó que la lesión ocurrió durante un entrenamiento, un contexto en el que jamás imaginó que podía generarse una situación de semejante gravedad. “Es una situación muy fea, uno no sale a la calle a lastimar a nadie, imaginate en una práctica de fútbol”, agregó.

También confirmó que posteriormente volvió a hablar con Paredes y que ambos compartieron nuevamente vestuario en Boca. “Sí, sí. Fuimos compañeros, después de eso volvió a jugar”, respondió cuando fue consultado sobre el vínculo que mantuvieron después del episodio.

La lesión tuvo consecuencias importantes para Paredes, que poco tiempo después continuó su carrera fuera de Argentina. En enero de 2014 se marchó a la Roma, mientras que Orión permaneció en Boca hasta mediados de 2016.

¿Qué había dicho Paredes sobre aquel episodio?

El propio Paredes también recordó aquella situación años después, cuando todavía jugaba en el Paris Saint-Germain (PSG). El mediocampista sostuvo que se había sentido desprotegido durante aquel episodio y apuntó contra quienes, según su relato, habían escuchado previamente las advertencias de Orión.

“Nadie me cuidó. Varios escucharon lo que me dijo y cinco minutos después pasó lo que pasó. Ni el club ni el entrenador me cuidaron cuando pasó esto”, había declarado. También contó que, antes de la acción, Orión había anticipado que podía lastimarlo: “Todos habían escuchado que me iba a lastimar y cinco minutos después me lesionó”, afirmó el mediocampista.

De todos modos, también señaló que el arquero posteriormente se comunicó con él para pedirle disculpas y distinguió aquella situación de las habituales exigencias físicas entre futbolistas. “Hoy es el mejor futbolista de la actualidad, sin ninguna duda”, afirmó el exarquero al hablar del presente de Paredes, reconociendo la evolución que tuvo el mediocampista desde aquel episodio ocurrido en 2013.