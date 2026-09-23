La foto casera que reveló la esposa de Dibu Martínez tras los dichos sobre el retiro de Lionel Messi

Consultado por la prensa sobre el evento especial preparado para el capitán, el guardameta lanzó entre risas: "La verdad pensé que ya se había retirado". Sin embargo, tras la carcajada general, el Dibu se puso serio para dimensionar el momento: "Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día".