La foto casera que reveló la esposa de Dibu Martínez tras los dichos sobre el retiro de Lionel Messi
La esposa del arquero compartió un tierno mensaje casero que refleja la absoluta idolatría del marplatense y su familia por el capitán.
El arribo de la Selección Argentina al país para encarar la recta final previa a la gran fiesta homenaje dejó un inesperado revuelo mediático protagonizado por Dibu Martínez, debido a una controversia que no fue tal y que una foto de su esposa, Mandinha Martínez, terminó de confirmar.
A su llegada, el arquero marplatense hizo mención al anuncio realizado días atrás por Lionel Messi en sus redes sociales respecto a su esperado partido despedida en Núñez, desatando una ola de interpretaciones erróneas y debates en las plataformas digitales tras una frase cargada de ironía que rápidamente se volvió viral.
Consultado por la prensa sobre el evento especial preparado para el capitán, el guardameta lanzó entre risas: "La verdad pensé que ya se había retirado". Sin embargo, tras la carcajada general, el Dibu se puso serio para dimensionar el momento: "Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día".
El tierno mensaje de Dibu Martínez y el fin de las especulaciones
Para poner paños fríos a cualquier malentendido sobre el vínculo entre las máximas figuras del combinado nacional, fue su esposa, Mandinha Martínez, quien se encargó de graficar el profundo respeto y la admiración que el arquero siente por el mejor jugador del mundo en la intimidad de su hogar.
A través de su cuenta de Instagram, Mandinha publicó una tierna fotografía que capturó un mensaje escrito a mano por el propio Dibu en una pizarra antes de emprender su viaje hacia la Argentina. Dedicado a su hijo, el texto rezaba: "Te amo Santi. Papi fue a jugar con Messi".
De esta manera, el entrañable detalle familiar viralizado en las redes sociales terminó por sepultar cualquier suspicacia, exponiendo una vez más la genuina devoción que el campeón del mundo le profesa al capitán albiceleste dentro y fuera de la cancha.
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