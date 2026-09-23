Juan Sebastián Verón cruzó a un hincha de Estudiantes: "Pasá por la sede y presentá tu lista"

“Acá estamos capo. ¿Qué te está pasando? Vos aparecés cuando va mal, después no veo ningún comentario cuando hay un resultado positivo. Tranquilo que estamos acá para escucharte, se ve que tenés una carga grande encima y necesitás ser escuchado”, escribió el exfutbolista.

El dirigente también dejó en claro que, desde su perspectiva, las críticas forman parte de la vida institucional, aunque cuestionó que determinados usuarios solamente se manifiesten cuando los resultados son adversos.

Estudiantes en Copa Libertadores

La fuerte respuesta de Juan Sebastián Verón

Lejos de terminar allí, el cruce continuó con una segunda respuesta todavía más contundente. Verón desafió al usuario a pasar de las críticas en redes sociales a una participación concreta dentro de la vida política de la institución.

“Te doy la chance. Si somos una CD nefasta juntá 28 y gestioná los próximos años, no hay drama amigo. No tenemos necesidad ni tampoco somos personas que nos aseguramos los lugares por algún beneficio. Así que pasá por la sede y presentá tu lista, capo. Fácil por acá eh, presentate y no te cagues”, retrucó.

La frase rápidamente tomó repercusión entre los seguidores de Estudiantes y en las redes vinculadas al fútbol argentino. La discusión volvió a poner el foco sobre la relación entre la dirigencia y los hinchas, especialmente después de una derrota que complicó la posición del equipo en el campeonato local.

Estudiantes mantiene varios objetivos durante la temporada

Más allá del resultado ante Lanús, el presente de Estudiantes tiene varios objetivos en simultáneo. El equipo consiguió meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores 2026 y todavía cuenta con posibilidades de conseguir títulos en distintos frentes.

En el Torneo Clausura, en cambio, la caída ante el Granate dejó al Pincha en el undécimo puesto de la Zona A, mientras que Lanús quedó séptimo con 16 unidades.

El próximo compromiso tendrá una importancia especial porque Estudiantes afrontará una definición por un título. Este sábado deberá enfrentarse a Rosario Central por la Supercopa Internacional, por lo que tendrá rápidamente la posibilidad de dejar atrás la derrota sufrida en el campeonato local.