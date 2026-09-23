¿Quién es mejor que Ibrahímovic? Le nombraron a Messi y Cristiano y su respuesta se volvió viral

Luego llegó el turno de Cristiano Ronaldo, otra de las grandes figuras de la historia reciente. La reacción volvió a ser la misma: Ibrahimovic no dijo una palabra. Finalmente apareció Lionel Messi, pero tampoco consiguió que Zlatan abandonara la dinámica.

Ni Messi ni Cristiano Ronaldo lograron hacerlo hablar

La inclusión de Messi y Cristiano convirtió al reto en una situación especialmente llamativa. Ambos protagonizaron durante años una de las grandes rivalidades individuales del fútbol y acumularon títulos, récords y reconocimientos internacionales. Aun así, para él ninguno de esos nombres fue suficiente como para aceptar que existía un jugador superior a él.

El exdelantero mantuvo su postura hasta el final y terminó respondiendo con una frase que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del video. “Hermano, podemos quedarnos aquí todo el día si quieres. Así que sigue diciendo nombres hasta que se te acabe la batería”, lanzó Ibrahimovic.

La respuesta fue coherente con la imagen que el sueco construyó durante buena parte de su carrera: un futbolista de enorme confianza en sus capacidades y acostumbrado a realizar declaraciones llamativas sobre su propio nivel.