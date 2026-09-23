¿Quién es mejor que Ibrahímovic? Le nombraron a Messi y Cristiano y su respuesta se volvió viral
El exdelantero sueco participó de una particular dinámica en la que debía hablar solamente cuando apareciera un futbolista que considerara superior a él.
Zlatan Ibrahimovic volvió a demostrar que su personalidad no cambió demasiado desde que dejó el fútbol profesional. El exdelantero sueco protagonizó un particular reto viral durante un evento en Nueva York y sorprendió por su reacción cuando comenzaron a aparecer algunos de los nombres más importantes de la historia del fútbol.
La consigna que recibió era sencilla, aunque estaba diseñada para poner a prueba su reconocido ego: el sueco debía permanecer en silencio hasta escuchar el nombre de un futbolista al que considerara mejor que él.
La lista comenzó con jugadores destacados del fútbol mundial y fue subiendo de nivel hasta incluir a algunas de las máximas figuras de las últimas décadas. Sin embargo, ninguno consiguió que el exatacante interrumpiera el desafío.
El reto que puso a prueba el ego de Ibrahimovic
La dinámica comenzó con una indicación muy concreta: “No hables hasta que yo diga un jugador mejor que Zlatan Ibrahimovic”. A partir de ese momento, el conductor comenzó a mencionar diferentes futbolistas. Entre los primeros nombres aparecieron Ferran Torres, Wayne Rooney, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé.
El crack escuchó cada uno de ellos sin realizar comentarios. La situación comenzó a tomar otro tono cuando la lista incorporó futbolistas con un peso histórico mucho mayor. El conductor mencionó a Ronaldo Nazario, uno de los delanteros más reconocidos de todos los tiempos. Sin embargo, el sueco continuó en silencio.
Luego llegó el turno de Cristiano Ronaldo, otra de las grandes figuras de la historia reciente. La reacción volvió a ser la misma: Ibrahimovic no dijo una palabra. Finalmente apareció Lionel Messi, pero tampoco consiguió que Zlatan abandonara la dinámica.
Ni Messi ni Cristiano Ronaldo lograron hacerlo hablar
La inclusión de Messi y Cristiano convirtió al reto en una situación especialmente llamativa. Ambos protagonizaron durante años una de las grandes rivalidades individuales del fútbol y acumularon títulos, récords y reconocimientos internacionales. Aun así, para él ninguno de esos nombres fue suficiente como para aceptar que existía un jugador superior a él.
El exdelantero mantuvo su postura hasta el final y terminó respondiendo con una frase que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del video. “Hermano, podemos quedarnos aquí todo el día si quieres. Así que sigue diciendo nombres hasta que se te acabe la batería”, lanzó Ibrahimovic.
La respuesta fue coherente con la imagen que el sueco construyó durante buena parte de su carrera: un futbolista de enorme confianza en sus capacidades y acostumbrado a realizar declaraciones llamativas sobre su propio nivel.
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