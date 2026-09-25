Rosario Central vs. Estudiantes: Ovando habló del polémico pasillo y fue contundente
El defensor del Canalla cuestionó el gesto del Pincha en el reconocimiento al conjunto rosarino tras su consagración en la Liga Profesional. “Fue una falta de respeto”, aseguró.
Rosario Central y Estudiantes se preparan para disputar una final que llega cargada de tensión por un episodio ocurrido meses atrás. En la previa de la Supercopa Internacional 2026, Ignacio Ovando se refirió al polémico pasillo que el conjunto platense realizó al Canalla y cuestionó duramente la decisión de sus rivales.
El encuentro se disputará este sábado desde las 16 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Sin embargo, la atención en la conferencia de prensa previa estuvo puesta también en el particular antecedente que alimentó la rivalidad entre ambos equipos.
Ovando recordó el gesto de Estudiantes
El defensor del Canalla no esquivó la consulta sobre el pasillo en el que los jugadores del Pincharrata le dieron la espalda al conjunto rosarino. El gesto fue realizado como forma de protesta por la manera en que Central había sido reconocido como campeón de la Liga Profesional 2025 por haber terminado primero en la tabla anual.
El futbolista reconoció que se trata de un episodio ocurrido tiempo atrás, pero señaló que el antecedente forma parte del contexto con el que Rosario Central afrontará la definición. “Nosotros vamos a enfrentar a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros, que nos dolió muchísimo y mañana lo vamos a enfrentar con eso en mente”, agregó.
Marco Ruben también había marcado su postura
Las palabras de Ovando coincidieron con las declaraciones realizadas previamente por Marco Ruben, uno de los referentes históricos de Central. El delantero había señalado que la final representaba una oportunidad especial para el conjunto rosarino y admitió que lo sucedido con Estudiantes había generado una reacción entre los hinchas.
“Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos”, había expresado durante la previa. El atacante también remarcó que aquel episodio podía convertirse en una motivación para el equipo: “A mí me dolió mucho, creo que al hincha también. Si lo tomamos para bien, que nos dé fuerza positiva para este partido, mucho mejor”.
González Pirez aclaró la postura de Estudiantes
Por el lado de Estudiantes, Leandro González Pirez también habló sobre aquel episodio antes de que Ovando tomara la palabra. El defensor buscó dejar en claro que la decisión no estuvo dirigida contra Rosario Central ni contra sus futbolistas. “En su momento, cuando fue el día del partido, hablamos con Fatura, con Fideo y les avisamos lo que iba a pasar”, explicó en referencia a los referentes del conjunto rosarino.
González Pirez sostuvo que el plantel platense había explicado reiteradamente el motivo de su postura y negó que existiera un conflicto personal con los jugadores de Central. “Aclaramos un millón de veces que no fue nunca nada en contra de Central, no tenemos nada y al contrario porque resaltamos mucho la temporada que habían hecho ellos”, afirmó.
Según su explicación, el gesto estuvo relacionado exclusivamente con el desacuerdo respecto de la decisión tomada alrededor de la consagración de Rosario Central. “Solamente no estábamos conformes con esa decisión que se había tomado y nada más”, manifestó.
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