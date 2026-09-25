Rosario Central vs. Estudiantes: Ovando habló del polémico pasillo y fue contundente

Marco Ruben también había marcado su postura

Las palabras de Ovando coincidieron con las declaraciones realizadas previamente por Marco Ruben, uno de los referentes históricos de Central. El delantero había señalado que la final representaba una oportunidad especial para el conjunto rosarino y admitió que lo sucedido con Estudiantes había generado una reacción entre los hinchas.

“Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos”, había expresado durante la previa. El atacante también remarcó que aquel episodio podía convertirse en una motivación para el equipo: “A mí me dolió mucho, creo que al hincha también. Si lo tomamos para bien, que nos dé fuerza positiva para este partido, mucho mejor”.

González Pirez aclaró la postura de Estudiantes

Por el lado de Estudiantes, Leandro González Pirez también habló sobre aquel episodio antes de que Ovando tomara la palabra. El defensor buscó dejar en claro que la decisión no estuvo dirigida contra Rosario Central ni contra sus futbolistas. “En su momento, cuando fue el día del partido, hablamos con Fatura, con Fideo y les avisamos lo que iba a pasar”, explicó en referencia a los referentes del conjunto rosarino.

González Pirez sostuvo que el plantel platense había explicado reiteradamente el motivo de su postura y negó que existiera un conflicto personal con los jugadores de Central. “Aclaramos un millón de veces que no fue nunca nada en contra de Central, no tenemos nada y al contrario porque resaltamos mucho la temporada que habían hecho ellos”, afirmó.

Según su explicación, el gesto estuvo relacionado exclusivamente con el desacuerdo respecto de la decisión tomada alrededor de la consagración de Rosario Central. “Solamente no estábamos conformes con esa decisión que se había tomado y nada más”, manifestó.