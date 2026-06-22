Al-Ahli presentó una oferta millonaria por Thiago Almada en pleno Mundial 2026
Desde España revelaron que el club saudí ofertó mucho dinero y le propuso un contrato por tres temporadas. El volante definiría su futuro una vez que termine el Mundial 2026.
Thiago Almada volvió a quedar en el centro de la escena del mercado de pases. Según informó el diario español Marca, el Al-Ahli de Arabia Saudita presentó una oferta cercana a los 27 millones de euros para quedarse con el mediocampista argentino, que actualmente disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina.
De acuerdo con la información publicada en España, el club saudí también le ofreció al futbolista un contrato por tres temporadas, aunque la decisión no será inmediata. Almada tiene previsto postergar cualquier definición hasta después de la participación de la Albiceleste en la Copa del Mundo.
El interés del Al-Ahli también aparece como una posibilidad concreta para el Atlético de Madrid, club que busca recuperar al menos parte de la inversión realizada por el volante ofensivo. Siempre según Marca, la institución española ya lo puso en el mercado y analiza distintas propuestas para resolver su salida en este mercado.
Thiago Almada prioriza el proyecto deportivo antes de definir su futuro
Además de la oferta desde Arabia Saudita, Almada también habría recibido sondeos desde Brasil, país donde ya jugó, y en las últimas semanas su nombre incluso apareció vinculado a River. Sin embargo, el peso económico de la propuesta saudí habría dejado al club de Núñez muy lejos de cualquier posibilidad concreta.
De todos modos, el mediocampista no tiene apuro. La prioridad del futbolista pasa por el proyecto deportivo y por la chance de seguir en la elite del fútbol internacional, por lo que pretende esperar al cierre del Mundial para evaluar todas las alternativas que tenga sobre la mesa.
Mientras tanto, el ex Vélez mantiene el foco puesto exclusivamente en la Selección argentina. En plena Copa del Mundo, Almada busca aprovechar cada oportunidad para sumar minutos, revalorizarse y llegar al mercado con mayor margen de maniobra para elegir el próximo paso de su carrera.
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