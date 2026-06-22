Al-Ahli presentó una oferta millonaria por Thiago Almada en pleno Mundial 2026

De todos modos, el mediocampista no tiene apuro. La prioridad del futbolista pasa por el proyecto deportivo y por la chance de seguir en la elite del fútbol internacional, por lo que pretende esperar al cierre del Mundial para evaluar todas las alternativas que tenga sobre la mesa.

Mientras tanto, el ex Vélez mantiene el foco puesto exclusivamente en la Selección argentina. En plena Copa del Mundo, Almada busca aprovechar cada oportunidad para sumar minutos, revalorizarse y llegar al mercado con mayor margen de maniobra para elegir el próximo paso de su carrera.