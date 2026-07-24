Escalofriante lesión en el Brasileirao: Gabriel Pec sufrió una fractura y tuvo que ser operado
El reinicio del campeonato brasileño después del Mundial 2026 quedó marcado por una dramática acción que conmocionó a jugadores, hinchas y cuerpo técnico.
La reanudación del Brasileirao dejó una de las imágenes más impactantes del año. En el encuentro entre Internacional y Cruzeiro, disputado en Porto Alegre, Gabriel Pec protagonizó un episodio que paralizó a todos los presentes cuando una violenta infracción terminó provocándole una fractura de tibia que lo obligó a abandonar el campo de juego de inmediato y ser trasladado para recibir atención médica.
El extremo derecho, de 25 años, afrontaba su estreno oficial con la camiseta de Cruzeiro luego de convertirse en uno de los refuerzos más importantes del club para esta temporada. Proveniente de la Major League Soccer (MLS), donde defendió los colores de Los Ángeles Galaxy, el atacante había despertado grandes expectativas tras una inversión cercana a los 12 millones de dólares realizada por la institución de Belo Horizonte.
Sin embargo, su debut quedó abruptamente interrumpido por una jugada desafortunada que terminó opacando el regreso de la competencia brasileña tras el receso generado por la Copa del Mundo 2026. La acción ocurrió a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Cruzeiro caía por 1-0 frente a Internacional en el estadio José Pinheiro Borda.
La impresionante lesión de Gabriel Pec, jugador de Cruzeiro, en el Brasileirao
En una disputa por la pelota en la mitad de la cancha, Victor Gabriel se lanzó al piso para intentar recuperar el balón, aunque terminó impactando con extrema dureza sobre la pierna izquierda de Gabriel Pec. El golpe fue tan fuerte que el delantero salió despedido por el aire y quedó tendido sobre el césped con visibles signos de dolor.
La gravedad de la lesión quedó rápidamente en evidencia al observarse una importante herida con sangrado en la zona afectada, situación que generó preocupación inmediata entre futbolistas de ambos equipos, integrantes de los cuerpos técnicos y el público presente.
En un primer momento, el árbitro Flávio Rodrigues de Souza permitió que la jugada continuara aplicando la ley de ventaja. Sin embargo, apenas advirtió la magnitud de lo sucedido, detuvo inmediatamente el encuentro, solicitó el ingreso urgente del cuerpo médico y mostró la tarjeta roja directa a Victor Gabriel por la violencia de la acción.
Mientras Gabriel Pec era retirado en camilla para recibir asistencia, el silencio se apoderó del estadio, donde tanto compañeros como rivales permanecieron atentos a la evolución del futbolista. Los estudios médicos posteriores confirmaron el peor diagnóstico: fractura de tibia izquierda.
Debido a esa lesión, el atacante debió ser sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa, aunque el período estimado de recuperación será de al menos tres meses, dependiendo de la evolución del proceso de rehabilitación. Tras la operación, el propio jugador utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por su estado de salud.
"Muchas gracias por los mensajes de cariño. Ahora me tengo que enfocar en la recuperación", expresó el futbolista, agradeciendo el apoyo recibido desde distintos sectores del ambiente futbolístico. La desafortunada acción rápidamente recorrió las redes sociales y los principales medios deportivos del continente, donde las imágenes del momento se viralizaron por la dureza del impacto y las consecuencias físicas que sufrió el delantero.
Para Cruzeiro, la lesión representa un duro golpe tanto desde lo deportivo como desde lo económico. El club había apostado fuerte por la incorporación de Pec para potenciar su ataque y ahora deberá afrontar varios meses sin uno de los futbolistas llamados a convertirse en protagonista del equipo durante la segunda parte de la temporada.
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