Escalofriante lesión en el Brasileirao: Gabriel Pec sufrió una fractura y tuvo que ser operado

En un primer momento, el árbitro Flávio Rodrigues de Souza permitió que la jugada continuara aplicando la ley de ventaja. Sin embargo, apenas advirtió la magnitud de lo sucedido, detuvo inmediatamente el encuentro, solicitó el ingreso urgente del cuerpo médico y mostró la tarjeta roja directa a Victor Gabriel por la violencia de la acción.

Mientras Gabriel Pec era retirado en camilla para recibir asistencia, el silencio se apoderó del estadio, donde tanto compañeros como rivales permanecieron atentos a la evolución del futbolista. Los estudios médicos posteriores confirmaron el peor diagnóstico: fractura de tibia izquierda.

Debido a esa lesión, el atacante debió ser sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa, aunque el período estimado de recuperación será de al menos tres meses, dependiendo de la evolución del proceso de rehabilitación. Tras la operación, el propio jugador utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por su estado de salud.

Em sua estreia pelo Cruzeiro no Brasileirão, Gabriel Pec foi substituído após sofrer uma entrada forte de Victor Gabriel, que recebeu cartão vermelho direto. O camisa 77 foi para o vestiário carregado por integrantes da comissão técnica do Cruzeiro.#futebol #internacional… pic.twitter.com/i18DsuVDAt — ge (@geglobo) July 23, 2026

"Muchas gracias por los mensajes de cariño. Ahora me tengo que enfocar en la recuperación", expresó el futbolista, agradeciendo el apoyo recibido desde distintos sectores del ambiente futbolístico. La desafortunada acción rápidamente recorrió las redes sociales y los principales medios deportivos del continente, donde las imágenes del momento se viralizaron por la dureza del impacto y las consecuencias físicas que sufrió el delantero.

Para Cruzeiro, la lesión representa un duro golpe tanto desde lo deportivo como desde lo económico. El club había apostado fuerte por la incorporación de Pec para potenciar su ataque y ahora deberá afrontar varios meses sin uno de los futbolistas llamados a convertirse en protagonista del equipo durante la segunda parte de la temporada.