Cuándo se jugará la final de la Copa del Mundo y dónde: todos los detalles
Argentina, que viene de vencer a Inglaterra en un partido atrapante, y España se miden en busca del título mundial. Los detalles en la nota.
Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026 este domingo, desde las 16 (hora argentina), en el New York/New Jersey Stadium.
La Selección dirigida por Lionel Scaloni llega a la final tras superar a Inglaterra por 2 a 1 en semifinales, luego de eliminar a Suiza en cuartos de final, Egipto en octavos y Cabo Verde en los dieciseisavos de final.
Del otro lado estará el conjunto español, que viene de vencer por 2 a 0 a Francia y anteriormente dejó en el camino a Bélgica, Portugal y Austria para meterse en la definición del torneo.
En qué estadio y dónde se juega la Final del Mundial 2026
La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey. Inaugurado en 2010, el estadio cuenta con capacidad para más de 82.500 espectadores y es uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos, por lo que fue elegido por la FIFA para albergar el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, luego de los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022. España, en cambio, intentará sumar su segundo campeonato mundial, después de la histórica consagración conseguida en Sudáfrica 2010.
La final también tendrá un condimento especial, ya que ambas selecciones debían enfrentarse en la Finalissima como campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, respectivamente.
Sin embargo, ese partido fue suspendido a raíz de la guerra en Medio Oriente, por lo que el Mundial 2026 terminará contando con el duelo entre las dos selecciones.
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