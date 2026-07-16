Cuándo se jugará la final de la Copa del Mundo y dónde: todos los detalles

Argentina venció a Inglaterra en Atlanta.

La final también tendrá un condimento especial, ya que ambas selecciones debían enfrentarse en la Finalissima como campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, respectivamente.

Sin embargo, ese partido fue suspendido a raíz de la guerra en Medio Oriente, por lo que el Mundial 2026 terminará contando con el duelo entre las dos selecciones.