Las maldiciones que ilusionan a España con obtener la segunda Copa del Mundo
El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente enfrentará a la Argentina este domingo, en New Jersey. Los detalles en la nota.
España buscará conquistar el Mundial 2026 este domingo, cuando enfrente a Argentina desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de New Jersey.
El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente llega a la definición después de completar una sólida campaña. En la fase eliminatoria superó con autoridad a Austria en los dieciseisavos de final y luego eliminó sucesivamente a Portugal, Bélgica y Francia para asegurarse un lugar en la pelea por el título.
Argentina, por su parte, vuelve a disputar una final del Mundial de la mano de Lionel Scaloni. El vigente campeón dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza antes de vencer por 2 a 1 a Inglaterra en las semifinales, resultado que le permitió meterse nuevamente en el partido decisivo.
Las maldiciones que ilusionan a España con la Copa del Mundo
"La Roja" llega a la final con tres curiosas estadísticas históricas que podrían jugar a su favor. La primera quedó confirmada tras su triunfo sobre Francia en las semifinales: ninguna selección que contó con el vigente Balón de Oro en su plantel logró ganar un Mundial. En esta edición, el francés Ousmane Dembélé era el último ganador del prestigioso premio.
La segunda involucra a Argentina. Desde que existe el ranking FIFA, ninguna selección que comenzó una Copa del Mundo ocupando el primer puesto consiguió quedarse con el título. La "Albiceleste" afrontó el Mundial 2026 como líder de la clasificación.
La tercera marca histórica estaba relacionada con Inglaterra, ya eliminada del torneo. Hasta el momento, ningún entrenador nacido en otro país logró conquistar una Copa del Mundo. Thomas Tuchel, alemán y actual seleccionador de los ingleses, buscaba romper esa racha, pero la derrota frente a Argentina en las semifinales puso fin a esa posibilidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario