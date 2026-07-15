El récord de un brasileño que puede igualar Lionel Messi si disputa el domingo la final del Mundial 2026
El capitán argentino, Lionel Messi, está a un paso de alcanzar una marca histórica si es titular en la final del Mundial frente a España.
A sus 39 años, Lionel Messi sigue demostrando una enorme vigencia en la alta competencia y se perfila para hacer historia grande una vez más. El próximo domingo, si arranca como titular ante España, igualará la tremenda marca del brasileño Cafú, quien disputó tres finales mundialistas desde el inicio.
El histórico lateral derecho de Brasil fue titular de manera ininterrumpida en los encuentros decisivos de los mundiales de 1994, 1998 y 2002. Hasta el momento, el brasileño es el único futbolista en toda la historia en integrar esa preciada lista.
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El récord de Lionel Messi en la final del Mundial 2026
Si bien otras figuras legendarias como Pelé, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski también conformaron planteles que llegaron a tres instancias finales, ninguno de ellos logró sumar minutos en la totalidad de esos últimos partidos. Por ejemplo, Pelé se lesionó en la primera fase en 1962, Ronaldo no sumó minutos en 1994 y tanto Matthäus como Littbarski se quedaron en el banco de suplentes en 1982 y 1986 respectivamente.
En el caso particular del capitán argentino, la primera final que disputó fue en 2014 de la mano de Alejandro Sabella, donde lamentablemente perdió por 1 a 0 frente a Alemania en el tiempo suplementario. Su segunda oportunidad llegó ocho años después en Qatar 2022, donde logró convertir dos goles y finalmente pudo levantar la Copa.
En la cima de los goleadores
Además de este impresionante récord de presencias, el rosarino se encuentra en la cima de la tabla de artilleros en soledad. Tras sus formidables actuaciones desde el debut frente a Argelia, logró superar los 16 tantos del alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales con un total de 21 anotaciones.
Actualmente, su máximo perseguidor en la competencia es el delantero francés Kylian Mbappé. El atacante europeo, doce años menor que el argentino, registra 20 gritos en su cuenta personal y tendrá la oportunidad de sumar al disputar el partido por el tercer y cuarto puesto contra la selección de Inglaterra.
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