El récord de un brasileño que puede igualar Lionel Messi si disputa el domingo la final del Mundial 2026

En la cima de los goleadores

Además de este impresionante récord de presencias, el rosarino se encuentra en la cima de la tabla de artilleros en soledad. Tras sus formidables actuaciones desde el debut frente a Argelia, logró superar los 16 tantos del alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales con un total de 21 anotaciones.

Actualmente, su máximo perseguidor en la competencia es el delantero francés Kylian Mbappé. El atacante europeo, doce años menor que el argentino, registra 20 gritos en su cuenta personal y tendrá la oportunidad de sumar al disputar el partido por el tercer y cuarto puesto contra la selección de Inglaterra.