No paran de boquear: Iker Casillas desafió a la Argentina antes de la final del Mundial 2026
El arquero español siguió de cerca la semifinal entre Argentina e Inglaterra y, tras la remontada del equipo de Lionel Scaloni, dejó en claro que apuesta por una victoria de España.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 provocó repercusiones en distintos rincones del planeta y uno de los que siguió con atención el duelo frente a Inglaterra fue Iker Casillas. El exarquero del Real Madrid y campeón del mundo con España utilizó sus redes sociales para comentar el encuentro en tiempo real y, una vez consumada la remontada del conjunto de Lionel Scaloni, dejó varias publicaciones que no pasaron inadvertidas.
El primero de sus mensajes estuvo dirigido a Los Tres Leones y, especialmente, al planteo táctico elegido por Thomas Tuchel después de conseguir la ventaja parcial mediante Anthony Gordon. Para Casillas, el equipo británico renunció demasiado pronto al ataque y terminó favoreciendo el crecimiento futbolístico de la Argentina. "Mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico", escribió el exguardameta mientras observaba el desarrollo del compromiso.
Finalizado el partido, el análisis del campeón del mundo en Sudáfrica 2010 mantuvo la misma línea crítica. Consideró que el conjunto europeo fue responsable directa de la derrota al resignar protagonismo durante gran parte del segundo tiempo y permitir que la Albiceleste manejara la pelota en el tramo decisivo del encuentro.
"Ha perdido el partido ella sola con su planteamiento y ha dejado hacer en todo momento a Argentina durante 30 minutos. No puede ser. Final España contra Argentina. Será increíble", publicó el exfutbolista, convencido de que la postura defensiva adoptada por el conjunto inglés terminó siendo determinante para el desenlace.
Iker Casillas y sus picantes posteos tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026
Sin embargo, los comentarios que mayor repercusión generaron aparecieron pocos minutos después, cuando Casillas dejó de lado el análisis del partido y comenzó a palpitar la definición del Mundial. Con un tono desafiante y apelando a la rivalidad deportiva, manifestó su confianza absoluta en que España impedirá una nueva consagración argentina.
"No vais a bordar la cuarta estrella", escribió en uno de sus mensajes, en referencia a la posibilidad de que la Albiceleste conquiste un nuevo título mundial. Luego reforzó su postura con otra publicación todavía más contundente: "No habrá una cuarta estrella. ¡Vamos a por la segunda! ¡Vamos España!", expresó el histórico arquero, quien defendió durante años el arco de la selección española y conquistó la Copa del Mundo en 2010.
Las palabras de Casillas no sorprendieron a quienes recuerdan la extensa rivalidad deportiva que mantuvo con Lionel Messi durante la época en la que ambos coincidieron en LaLiga. Durante más de una década, el arquero fue uno de los grandes referentes del Real Madrid y protagonizó numerosos clásicos frente al Barcelona del capitán argentino, una competencia que marcó una era en el fútbol español.
Ahora, el escenario está preparado para una final que promete reunir a dos de las selecciones más fuertes del torneo. El campeón vigente buscará sumar la cuarta estrella de su historia y consolidar uno de los ciclos más exitosos de todos los tiempos, mientras que la Roja intentará volver a lo más alto del fútbol mundial y conquistar el segundo Mundial de su historia.
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