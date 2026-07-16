No paran de boquear: Iker Casillas desafió a la Argentina antes de la final del Mundial 2026

"No vais a bordar la cuarta estrella", escribió en uno de sus mensajes, en referencia a la posibilidad de que la Albiceleste conquiste un nuevo título mundial. Luego reforzó su postura con otra publicación todavía más contundente: "No habrá una cuarta estrella. ¡Vamos a por la segunda! ¡Vamos España!", expresó el histórico arquero, quien defendió durante años el arco de la selección española y conquistó la Copa del Mundo en 2010.

Las palabras de Casillas no sorprendieron a quienes recuerdan la extensa rivalidad deportiva que mantuvo con Lionel Messi durante la época en la que ambos coincidieron en LaLiga. Durante más de una década, el arquero fue uno de los grandes referentes del Real Madrid y protagonizó numerosos clásicos frente al Barcelona del capitán argentino, una competencia que marcó una era en el fútbol español.

Ahora, el escenario está preparado para una final que promete reunir a dos de las selecciones más fuertes del torneo. El campeón vigente buscará sumar la cuarta estrella de su historia y consolidar uno de los ciclos más exitosos de todos los tiempos, mientras que la Roja intentará volver a lo más alto del fútbol mundial y conquistar el segundo Mundial de su historia.