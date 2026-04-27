Alarma en Italia: Nico Paz sufrió un fuerte golpe, fue al hospital y llevó tranquilidad
El mediocampista argentino protagonizó un duro choque de cabezas en la Serie A y generó preocupación por problemas de visión, aunque los estudios descartaron complicaciones.
Momentos de tensión se vivieron en el partido entre Como y Genoa por la fecha 34 de la Serie A de Italia, cuando Nico Paz debió abandonar el campo tras un violento choque de cabezas con Alessandro Marcandalli. El mediocampista encendió las alarmas al manifestar problemas de visión y fue trasladado a un hospital para su evaluación.
La jugada ocurrió en pleno desarrollo del encuentro, cuando ambos futbolistas disputaron una pelota aérea y terminaron impactando con dureza. De inmediato, el argentino evidenció signos de dolor y desconcierto, lo que motivó la rápida intervención del cuerpo médico. “No veo, no veo”, expresó el jugador mientras era asistido cerca del banco de suplentes.
La situación generó preocupación tanto dentro como fuera del campo, especialmente por la posibilidad de una lesión de mayor gravedad. Sin embargo, los estudios médicos realizados posteriormente descartaron complicaciones: la pérdida de visión fue momentánea y producto del golpe.
El entrenador del Como, Cesc Fàbregas, llevó calma tras el encuentro al referirse al estado del futbolista: "Nico está bien. Está en el hospital y lo están evaluando. Se siente mejor, no veía bien“. Sus palabras fueron respaldadas horas más tarde por el propio Paz, quien utilizó sus redes sociales para transmitir tranquilidad.
“Tutto perfetto”, escribió el mediocampista en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con una imagen en la que se lo ve recuperado y haciendo un gesto de aprobación. El posteo sirvió para despejar dudas y aliviar la preocupación de hinchas y allegados.
Más allá del susto, el partido dejó una noticia positiva para el equipo italiano: la victoria por 2-0 le permitió alcanzar momentáneamente puestos de clasificación a la UEFA Europa League, superando en la tabla a Roma por diferencia de gol.
Ahora, el foco estará puesto en la evolución de Nico Paz, aunque todo indica que no sufrió lesiones de gravedad. En un calendario exigente y con objetivos importantes en juego, el club seguirá de cerca su recuperación para determinar cuándo podrá volver a estar disponible.
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