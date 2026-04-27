Alarma en Italia: Nico Paz sufrió un fuerte golpe, fue al hospital y llevó tranquilidad

“Tutto perfetto”, escribió el mediocampista en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con una imagen en la que se lo ve recuperado y haciendo un gesto de aprobación. El posteo sirvió para despejar dudas y aliviar la preocupación de hinchas y allegados.

Nico Paz choque cabeza

Más allá del susto, el partido dejó una noticia positiva para el equipo italiano: la victoria por 2-0 le permitió alcanzar momentáneamente puestos de clasificación a la UEFA Europa League, superando en la tabla a Roma por diferencia de gol.

Ahora, el foco estará puesto en la evolución de Nico Paz, aunque todo indica que no sufrió lesiones de gravedad. En un calendario exigente y con objetivos importantes en juego, el club seguirá de cerca su recuperación para determinar cuándo podrá volver a estar disponible.