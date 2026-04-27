Vélez vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El equipo de Liniers llega con la clasificación a los playoffs prácticamente asegurada, pero con la ambición intacta de pelear por el primer puesto de la Zona A. Tras el empate sin goles ante San Lorenzo, el conjunto dirigido por los hermanos Barros Schelotto dejó una imagen discreta, aunque sumó un punto que lo mantiene en la pelea. Actualmente, se ubica por detrás de Estudiantes de La Plata y Boca, por lo que un triunfo lo dejaría nuevamente en lo más alto.