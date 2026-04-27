Vélez vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Fortín quiere volver a lo más alto de la Zona A en Liniers, mientras que el Tatengue llega obligado a sumar para no complicar su clasificación.
La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 tendrá un duelo clave en el Estadio José Amalfitani, donde Vélez Sarsfield enfrentará a Unión de Santa Fe este lunes desde las 18.45. El partido será determinante para ambos equipos en la recta final de la fase regular.
El equipo de Liniers llega con la clasificación a los playoffs prácticamente asegurada, pero con la ambición intacta de pelear por el primer puesto de la Zona A. Tras el empate sin goles ante San Lorenzo, el conjunto dirigido por los hermanos Barros Schelotto dejó una imagen discreta, aunque sumó un punto que lo mantiene en la pelea. Actualmente, se ubica por detrás de Estudiantes de La Plata y Boca, por lo que un triunfo lo dejaría nuevamente en lo más alto.
Para este compromiso, el Fortín deberá reacomodar su defensa ante la baja de Lisandro Magallán, quien sufrió un desgarro. Las opciones para reemplazarlo pasan por Aarón Quirós o Thiago Silvero, en una decisión que será clave para sostener el equilibrio del equipo. Además, afronta un calendario exigente, ya que en los próximos días deberá disputar los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro, lo que obliga a administrar cargas y rendimientos.
Del otro lado, Unión llega con mayor presión. El equipo santafesino atraviesa un momento irregular, con apenas una victoria en sus últimos seis encuentros. La reciente derrota ante Newell's Old Boys encendió las alarmas, especialmente porque la pelea por ingresar a los ocho mejores está muy ajustada.
El Tatengue necesita recuperar solidez fuera de casa, algo que no consigue desde hace varias semanas. Con rivales directos al acecho, sumar en Liniers aparece como una obligación para no depender de otros resultados en la última fecha.
Vélez vs. Unión del Torneo Apertura 2026: probables formaciones
- Vélez: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Unión: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Leonardo Madelón.
Vélez vs. Unión: otros datos
- Hora: 18.45.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Andrés Merlos.
- TV: TNT Sports Premium.
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