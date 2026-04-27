Huracán vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones TV
El Globo buscará asegurar su lugar en los playoffs frente a un Bicho que llega con menos presión pero con aspiraciones altas en la tabla.
En Parque Patricios, Huracán recibirá a Argentinos Juniors desde las 21 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en otro duelo clave por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.
El equipo dirigido por Diego Martínez atraviesa un presente en alza. Luego de un inicio complicado, logró encadenar resultados positivos que lo metieron nuevamente en la pelea por la clasificación. El empate reciente frente a Tigre dejó sensaciones mixtas, pero también la certeza de que el camino elegido empieza a dar resultados.
Con 21 puntos, el Globo sabe que una victoria lo depositará en los 24 y prácticamente le asegurará un lugar entre los clasificados. Sin embargo, la tabla está muy ajustada y equipos como Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing siguen de cerca, por lo que no hay margen para relajarse.
Argentinos, en cambio, llega con mayor tranquilidad. El conjunto de La Paternal ya selló su clasificación tras vencer a Atlético Tucumán y ahora apunta a terminar lo más arriba posible en la Zona B. Con un rendimiento sólido como local y más irregular fuera de casa, el equipo dirigido por Nicolás Diez buscará sumar para consolidarse como uno de los protagonistas del torneo.
El duelo promete intensidad, con un local urgido por los puntos y un visitante que quiere seguir creciendo en la tabla. En un cierre de fase regular cargado de tensión, cada detalle puede marcar la diferencia en la carrera hacia los playoffs.
Huracán vs. Argentinos, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Lucas Carrizo; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel o Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Facundo Jainikoski, Iván Morales y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Huracán vs. Argentinos: otros datos
- Hora: 21.00.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Ariel Penel.
- VAR: Lucas Cavallero.
- TV: ESPN Premium.
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