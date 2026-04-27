Huracán vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones TV

Argentinos, en cambio, llega con mayor tranquilidad. El conjunto de La Paternal ya selló su clasificación tras vencer a Atlético Tucumán y ahora apunta a terminar lo más arriba posible en la Zona B. Con un rendimiento sólido como local y más irregular fuera de casa, el equipo dirigido por Nicolás Diez buscará sumar para consolidarse como uno de los protagonistas del torneo.