Alarma en River: aseguran que desde Europa vienen por uno titular

La permanencia de Martínez Quarta trae tranquilidad en medio de una etapa de cambios profundos en el vestuario, ya que el club atraviesa la salida cuatro referentes que quedaban de la histórica final de Madrid.

Al mismo tiempo, River ya suma cuatro refuerzos, todos provenientes del Brasileirao: Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Tras un 2025 esquivo en cuanto a títulos, el plantel realiza la pretemporada en San Martín de los Andes con la mente puesta en recuperar el protagonismo. Con la continuidad de su zaguero estrella asegurada, el "Millonario" busca armar un equipo sólido para pelear todas las competencias del año entrante.