Aldosivi logró un triunfo clave ante Huracán en su lucha por no descender: cómo quedó en las tablas

Cómo llegaron Aldosivi y Huracán a este duelo

El conjunto marplatense se encontraba último, aunque llegó al encuentro tras conseguir su primera victoria en el certamen; por su parte, el “Globo” venía de ganar y, desde el noveno lugar, se entusiasmaba con meterse en zona de playoffs, lo que finalmente terminó ocurriendo.

El "Tiburón" de Mar del Plata venía de lograr un "batacazo" al vencer a Unión por 2 a 0 en Santa Fe, cosechando un triunfo doblemente valioso: fue la primera victoria en el ciclo del técnico Guillermo Farré y el primer festejo en todo el semestre.

Aunque Aldosivi seguía en una situación comprometida con el descenso, este resultado reavivó su esperanza de permanecer en la máxima categoría. Para salir de la anteúltima posición en la tabla anual, el equipo debía mantener esta racha y recortar la diferencia que lo separaba de Talleres.

En Parque Patricios, Huracán había vuelto a ganar y así brindó un respiro al cuestionado entrenador Frank Darío Kudelka. El "Globo" superó 1-0 a Banfield gracias a un gol de Luciano Giménez en la fecha anterior. Este triunfo rompió una racha adversa de cinco encuentros sin sumar de a tres, cuatro de los cuales habían terminado sin que el equipo lograra siquiera convertir. La victoria era urgente, especialmente después del duro golpe sufrido ante Once Caldas en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

No obstante, ahora Huracán volvió a caer.

