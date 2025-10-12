Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Sarmiento de Junín
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2025.
River recibe este domingo a Sarmiento de Junín, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, en un contexto de muchas bajas entre lesiones, sanciones y la fecha FIFA y tras tres derrotas consecutivas.
El encuentro se disputa este domingo desde las 19.15 horas en el estadio Más Monumental, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports.
El "Millonario" llega necesitado, luego de tres derrotas al hilo, pese a la victoria ante Racing por Copa Argentina. Si bien no parece correr riesgo su clasificación a los playoffs, el gran objetivo parece ser la Tabla Anual para asegurar el boleto a la próxima Copa Libertadores.
En tanto, el rival tampoco atraviesa su mejor versión, ya que viene de dos derrotas y marcha en el puesto 11, fuera de los playoffs. La pasada jornada cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
Formaciones de River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Sarmiento de Junín: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo River vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
