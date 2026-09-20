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Aldosivi vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Tiburón" buscará recuperarse luego de la caída ante Independiente Rivadavia. Atlético Tucumán, por su parte, llega con el envión de haber avanzado a las semifinales de la Copa Argentina.

Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y avanzó a la semifinal de la Copa Argentina. 

Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y avanzó a la semifinal de la Copa Argentina. 

Aldosivi y Atlético Tucumán juegan este lunes, desde las 14.30, en el José María Minella de Mar del Plata, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El conjunto marplatense llega después de una dura derrota por 4-3 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, y necesita volver a sumar para salir del fondo de la Tabla Anual. Además, acumula cinco puntos en nueve partidos, producto de un triunfo, dos empates y seis derrotas, y se encuentra en el último lugar de la Zona B.

Del otro lado, el "Decano" tiene 13 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona B, aunque viene de perder 2-1 ante River como local por la novena jornada. El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará recuperarse en Mar del Plata y mantenerse dentro de los puestos que clasifican a la siguiente instancia.

Aldosivi acumula cinco puntos en nueve partidos.

Aldosivi acumula cinco puntos en nueve partidos.

Por otro lado, Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia en los cuartos de final de la Copa Argentina tras empatar 1-1 y ganar 3-2 en los penales. Ahora, el Decano espera rival entre Platense y Estudiantes de La Plata.

Formaciones de Aldosivi vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B

  • Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
  • Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Horario y televisación

  • Hora: 14:30.
  • Estadio: José María Minella.
  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • VAR: Sebastián Habib.
  • TV: TNT Sports Premium.

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