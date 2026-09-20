Aldosivi vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Aldosivi y Atlético Tucumán juegan este lunes, desde las 14.30, en el José María Minella de Mar del Plata, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.