Independiente Rivadavia vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Independiente Rivadavia y Aldosivi juegan este sábado, desde las 14:45, en el estadio Bautista Gargantini, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.