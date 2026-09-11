Independiente Rivadavia vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" viene de caer ante River y buscará un triunfo ante su gente para volver a lo más alto de la Tabla Anual. Los detalles en la nota.
Independiente Rivadavia y Aldosivi juegan este sábado, desde las 14:45, en el estadio Bautista Gargantini, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.
La "Lepra" llega a este compromiso en el octavo puesto de la Zona B con 11 puntos, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs. Sin embargo, viene de perder 3-1 ante River en el Monumental, resultado que le hizo perder terreno en la pelea por los primeros puestos.
Además, la derrota del último fin de semana, sumada al empate de Argentinos Juniors, le impidió a Independiente Rivadavia mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual. Ahora, el conjunto comandado por Alfredo Berti buscará un triunfo ante Aldosivi que le permita volver a la cima y recuperar el liderazgo en soledad.
Por su parte, el elenco marplatense aparece en el penúltimo lugar de la Zona B con cinco unidades, aunque llega con el envión de haber conseguido su primera victoria del Clausura, tras vencer 3-1 a Banfield en la fecha anterior. De esta manera, necesita seguir sumando para alejarse de la pelea por la permanencia.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Bautista Gargantini.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Germán Delfino.
- TV: TNT Sports.
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