Lanús vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Pincha" llega envalentonado tras lograr el boleto a la semifinal de la Libertadores. Lanús, por su parte, intentará sumar su tercera victoria consecutiva.
Lanús y Estudiantes cierran la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura este lunes, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez, mientras que Sebastián Bresba estará a cargo del VAR.
El "Granate" llega con el ánimo renovado después de golear 3-0 a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza, resultado que le permitió alcanzar los 13 puntos y meterse nuevamente en los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino buscará aprovechar la localía para sumar su tercera victoria al hilo en el torneo doméstico.
Por su parte, el elenco platense también llega envalentonado, ya que viene de derrotar 2-1 a Platense por el campeonato y posteriormente consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto de Alexander Medina venció 1-0 a Corinthians en Brasil con un gol de Alexis Castro y cerró la serie con un 2-1 global, por lo que ahora se medirá con Flamengo en la próxima instancia del certamen continental.
Formaciones de Lanús vs. Estudiantes por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Sebastián Bresba.
- TV: ESPN Premium.
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