Aldosivi vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

En el cierre del torneo anterior obtuvo dos triunfos y luego superó a Estudiantes por penales en Copa Argentina, lo que le permitió avanzar a octavos de final. No obstante, el equipo marplatense sufrió una baja sensible: Elías Torres, su principal carta de gol, será transferido a Racing y no estará disponible.

El Ferroviario, en tanto, finalizó el Apertura en la 11ª ubicación con 18 unidades, y su campaña en la Copa Libertadores dejó un sabor agridulce. El conjunto santiagueño sumó 11 puntos en su grupo, los mismos que Flamengo y Liga de Quito, pero quedó eliminado por diferencia de gol.

Abuscará revancha en los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Cerro Largo de Uruguay. Para este Clausura, también debió rearmar su plantel: Luis Angulo volvió a Talleres y Lautaro Rivero regresó a River, por lo que el cuerpo técnico trabaja en reconfigurar su equipo titular.

Aldosivi vs. Central Córdoba: probables formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Roberto Bochi; Federico Gino; Matías García, Tiago Serrago, Justo Giani; Franco Rami. DT: Mariano Charlier.

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Roberto Bochi; Federico Gino; Matías García, Tiago Serrago, Justo Giani; Franco Rami. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Juan Pablo Pignani, Braian Cufre; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Aldosivi vs. Central Córdoba: otros datos

Hora: 15:30.

15:30. Estadio: José María Minella.

José María Minella. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. VAR: Fabrizio Llobet.

Fabrizio Llobet. TV: TNT Sports Premium.