Racing tendrá público visitante ante Aldosivi en Mar del Plata por el Torneo Apertura 2026
Racing podrá llevar 6.500 hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi por el Torneo Apertura 2026, en una medida poco habitual en el fútbol argentino.
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) confirmó en las últimas horas que Racing podrá llevar público visitante en su partido frente a Aldosivi, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
El encuentro, válido por una nueva jornada del campeonato, se disputará el próximo 19 de abril a las 13.30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, donde la Academia tendrá el respaldo de su gente en un contexto poco habitual para el fútbol argentino.
Cuántos hinchas de Racing podrán viajar a Mar del Plata para el duelo ante Aldosivi
Según se informó, habrá 6.500 entradas disponibles para los simpatizantes de Racing, divididas en 5.000 populares y 1.500 plateas. La presencia de público visitante no es frecuente en el ámbito local, por lo que se trata de una excepción que genera expectativa. El acompañamiento de los hinchas podría representar un impulso anímico importante para el equipo dirigido por Gustavo Costas, que atraviesa un momento irregular en el torneo.
El presente de Racing en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana
En lo deportivo, la Academia se ubica noveno en la Zona B con 18 puntos, actualmente fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular. Además, el equipo llega golpeado tras dos derrotas en clásicos: 1-0 frente a Independiente y 2-0 ante River, resultados que condicionaron su presente en el certamen.
Antes del viaje a Mar del Plata, Racing tendrá un compromiso clave por la Copa Sudamericana. Este miércoles a las 19 recibirá a Botafogo en el Cilindro por la segunda fecha del Grupo E. El conjunto de Avellaneda lidera su zona con 3 puntos, luego de haber vencido a Independiente Petrolero en su debut, y buscará consolidar su buen arranque en el plano internacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario