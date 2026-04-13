Racing tendrá público visitante ante Aldosivi en Mar del Plata por el Torneo Apertura 2026

Cuántos hinchas de Racing podrán viajar a Mar del Plata para el duelo ante Aldosivi

Según se informó, habrá 6.500 entradas disponibles para los simpatizantes de Racing, divididas en 5.000 populares y 1.500 plateas. La presencia de público visitante no es frecuente en el ámbito local, por lo que se trata de una excepción que genera expectativa. El acompañamiento de los hinchas podría representar un impulso anímico importante para el equipo dirigido por Gustavo Costas, que atraviesa un momento irregular en el torneo.