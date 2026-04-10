Belgrano vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski tuvo un inicio prometedor en el campeonato, posicionándose como uno de los protagonistas en la Zona B. Sin embargo, en las últimas jornadas sufrió una caída en su rendimiento que se reflejó en los resultados: apenas sumó un punto de los últimos nueve en juego. Ese tramo incluyó un empate sin goles en el clásico frente a Talleres, seguido de derrotas ante Racing por 2-1 y una dura goleada 3-0 frente a River en el Monumental.