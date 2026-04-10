Belgrano vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El equipo cordobés intentará volver al triunfo tras una racha negativa, mientras que el conjunto marplatense atraviesa un presente delicado.
Belgrano y Aldosivi se preparan para protagonizar un duelo clave en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará desde las 21:00 en el Estadio Julio César Villagra, donde el equipo cordobés intentará hacerse fuerte ante su gente y cortar una seguidilla de resultados adversos que lo hicieron perder terreno en la tabla.
El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski tuvo un inicio prometedor en el campeonato, posicionándose como uno de los protagonistas en la Zona B. Sin embargo, en las últimas jornadas sufrió una caída en su rendimiento que se reflejó en los resultados: apenas sumó un punto de los últimos nueve en juego. Ese tramo incluyó un empate sin goles en el clásico frente a Talleres, seguido de derrotas ante Racing por 2-1 y una dura goleada 3-0 frente a River en el Monumental.
A pesar de ese bajón, el Pirata se mantiene en zona de clasificación, ocupando el quinto lugar con 19 unidades, aunque a siete puntos del líder Independiente Rivadavia. En ese contexto, el compromiso ante Aldosivi aparece como una oportunidad clave para recuperar confianza y no perderle pisada a los puestos de vanguardia.
Enfrente estará un equipo que atraviesa una realidad aún más compleja: el Tiburón no logró ganar en lo que va del torneo y se encuentra sumido en una crisis deportiva que preocupa. Ni siquiera el cambio de entrenador, con la llegada de Israel Damonte en reemplazo de Guillermo Farré, logró revertir la situación hasta el momento.
Desde la asunción del nuevo DT, el conjunto marplatense cayó por 2-0 ante Argentinos Juniors y luego empató sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto, resultados que lo mantienen en la parte baja de la tabla. Actualmente se ubica en el anteúltimo puesto, sin posibilidades de acceder a los playoffs y con la urgencia de sumar para mejorar su promedio.
El principal objetivo del visitante pasa por evitar el descenso, ya que su posición en ambas tablas lo compromete seriamente de cara a la próxima temporada. Cada punto en juego se vuelve determinante para intentar revertir un panorama que, hasta ahora, resulta adverso. El cruce en Córdoba, entonces, no solo pondrá en juego tres unidades, sino también las aspiraciones de dos equipos con realidades diferentes pero necesidades claras.
Belgrano vs. Aldosivi: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernándes o Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández o Lautaro Gutiérrez. DT: Ricardo Zielinski.
- Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Santiago Moya o Néstor Breitenbruch, Joaquín Novillo, Fernando Román; Roberto Bochi, Franco Leys, Martín García; Alejandro Villarreal, Agustín Palavecino y Juniors Arias. DT: Israel Damonte.
Belgrano vs. Aldosivi: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Daniel Zamora.
- VAR: Leandro Rey Hilfer.
- TV: TNT Sports Premium.
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