Aldosivi y Barracas empataron 0 a 0 en Mar del Plata por el Apertura 2026

En el estadio José María Minella, el Tiburón y el Guapo protagonizaron un encuentro discreto, con mucho despliegue físico pero escasa claridad en los últimos metros. A pesar de algunos intentos aislados, el desarrollo nunca terminó de inclinarse para ninguno de los dos. El empate dejó a Aldosivi con dos puntos en el certamen, tras la igualdad conseguida en el debut frente a Defensa y Justicia. Para Barracas Central, en tanto, fue su primera unidad luego de la derrota sufrida ante River como local en la fecha inaugural.