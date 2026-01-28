Aldosivi y Barracas empataron 0 a 0 en Mar del Plata por el Apertura 2026
El "Tiburón" y el "Guapo" Igualaron sin goles en Mar del Plata por la fecha 2 de la Zona B y siguen sin ganar en el Torneo Apertura 2026.
Aldosivi y Barracas Central empataron 0 a 0 en Mar del Plata por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. En un partido parejo y con pocas situaciones claras, ninguno logró romper el cero y ambos continúan sin conocer la victoria en el inicio del campeonato.
En el estadio José María Minella, el Tiburón y el Guapo protagonizaron un encuentro discreto, con mucho despliegue físico pero escasa claridad en los últimos metros. A pesar de algunos intentos aislados, el desarrollo nunca terminó de inclinarse para ninguno de los dos. El empate dejó a Aldosivi con dos puntos en el certamen, tras la igualdad conseguida en el debut frente a Defensa y Justicia. Para Barracas Central, en tanto, fue su primera unidad luego de la derrota sufrida ante River como local en la fecha inaugural.
En la próxima jornada, Aldosivi deberá salir de Mar del Plata para visitar a Gimnasia y Esgrima La Plata, con la intención de sumar su primer triunfo en el torneo. Barracas Central, por su parte, será local frente a Deportivo Riestra, en un duelo clave para intentar cortar la racha y conseguir sus primeros tres puntos en el Apertura 2026.
Formaciones de Aldosivi vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026
Aldosivi: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Farré.
Barracas Central: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Rubén Darío Insua.
Datos de Aldosivi vs. Barracas Central
- Hora: 17.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: José María Minella
