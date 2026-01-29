Lanús vs. Unión por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Ante la urgencia de renovar el funcionamiento colectivo, Leonardo Madelón planea una modificación táctica para visitar la Fortaleza: el ingreso de Bruno Pittón en la banda izquierda en reemplazo de Franco Fragapane. Además, el Tatengue sumó una alternativa de jerarquía en el mediocampismo con la oficialización de Lucas Menossi, quien tras quedar libre de Belgrano se convirtió en el último refuerzo del plantel santafesino.

Formaciones de Lanús vs. Unión por el Torneo Apertura 2026

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Datos de Lanús vs. Unión