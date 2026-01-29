Lanús vs. Unión por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Ganate" recibe al "Tatengue" en uno de los duelos más interesantes de la jornada.
En uno de los duelos del cierre de la jornada, Lanús y Unión chocan este jueves en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
E encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Fernando Espinoza. Se podrá ver por TNT Sports.
El "Granate" llega con el impulso de un debut ideal tras imponerse 3-2 ante San Lorenzo en un encuentro vibrante, donde los tantos de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno le permitieron sumar de a tres en el Nuevo Gasómetro.
El capitán Izquierdoz destacó tras la victoria el espíritu competitivo y la contundencia del equipo para golpear en los momentos clave, sensaciones que llevaron a Mauricio Pellegrino a tomar la decisión de ratificar la confianza en los mismos once titulares para esta nueva presentación.
Unión, en cambio, desembarca con la necesidad de ajustar piezas luego de un estreno deslucido en el que no pasó del empate sin goles frente a Platense en el 15 de Abril.
Ante la urgencia de renovar el funcionamiento colectivo, Leonardo Madelón planea una modificación táctica para visitar la Fortaleza: el ingreso de Bruno Pittón en la banda izquierda en reemplazo de Franco Fragapane. Además, el Tatengue sumó una alternativa de jerarquía en el mediocampismo con la oficialización de Lucas Menossi, quien tras quedar libre de Belgrano se convirtió en el último refuerzo del plantel santafesino.
Formaciones de Lanús vs. Unión por el Torneo Apertura 2026
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Datos de Lanús vs. Unión
- Hora: 19.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Fernando Espinoza
- VAR: Fabrizio Llobet
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
