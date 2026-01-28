Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Barracas Central por el Torneo Apertura.
Aldosivi y Barracas Central chocan este miércoles en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio José María Minella, con arbitraje de Luis Lobo Medina. Se podrá ver por TNT Sports.
Tras lograr la permanencia en una definición histórica, el conjunto marplatense encaró una renovación total de su plantilla con la salida de 19 futbolistas y el arribo de 15 incorporaciones, entre las que sobresalen los nombres de Esteban Rolón y Axel Werner.
Del otro lado, el equipo de Rubén Darío Insua llega a este compromiso con la necesidad de revertir la imagen tras la derrota por 1-0 ante River. Aquel debut en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia no estuvo exento de controversias, debido a una mano de Gastón Campi en el área que impidió un gol inminente de Fausto Vera y que no fue sancionada.
Formaciones de Aldosivi vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026
Aldosivi: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Farré.
Barracas Central: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Rubén Darío Insua.
Cómo ver en vivo Aldosivi vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
