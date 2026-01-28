Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Barracas Central

Formaciones de Aldosivi vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026

Aldosivi: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Farré.

Barracas Central: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Rubén Darío Insua.

Cómo ver en vivo Aldosivi vs. Barracas Central

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.