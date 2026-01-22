Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026.
La espera se termina y este jueves vuelve la Liga Profesional de Fútbol con Aldosivi y Defensa y Justicia, que chocan en Mar del Plata en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el Estadio José María Minella, con arbitraje de Daniel Zamora y televisación de TNT Sports.
El "Tiburón", bajo la conducción de Guillermo Farré, arriba a este compromiso tras asegurar su permanencia de forma agónica en la última jornada del año pasado, cuando el triunfo 3-2 sobre San Martín de San Juan decretó el descenso del conjunto sanjuanino.
En la vereda de enfrente, Defensa y Justicia busca dejar atrás un cierre de 2025 decepcionante, en el que quedó fuera de la fase final del torneo y no logró la clasificación a la Copa Sudamericana.
Formaciones de Aldosivi vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026
Aldosivi: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Farré.
Defensa y Justicia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
Cómo ver en vivo Aldosivi vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Dejá tu comentario