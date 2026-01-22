Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026.
La jornada inicial de la Liga Profesional de Fútbol cierra este jueves con el duelo entre Instituto de Córdoba y Vélez, que chocan en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón. La novedad es que será transmitido tanto por el canal TNT Sports, para el que se precisa Pack Fútbol, y también en la plataforma de streaming HBO MAX.
La "Gloria" llega a este 2026 con el objetivo de dejar atrás la angustia del año pasado, cuando aseguró la permanencia en las últimas fechas. Con la meta puesta en protagonizar el Apertura y la Copa Argentina, el club cordobés sacudió el mercado con la contratación de Franco Jara —quien llega directamente desde Belgrano en un pase que generó polémica— junto a otros ocho refuerzos para potenciar el plantel.
Por su parte, Vélez encara el debut tras un 2025 de contrastes: si bien se consagró campeón de la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, quedó en deuda en el plano continental y en el torneo local.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega con rodaje tras dos amistosos frente a Midland (un triunfo y un empate) y mantiene la atención dividida con el mercado de pases; aunque River pretendía a su extremo Maher Carrizo, el futuro del juvenil parece estar ahora en el fútbol de Dinamarca.
Formaciones de Instituto vs Vélez
Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Franco Moyano, Ignacio Méndez; Jhon Córdoba, Alex Luna, Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.
Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quiros, Elías Gomez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Vélez
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
