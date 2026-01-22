Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Vélez

La "Gloria" llega a este 2026 con el objetivo de dejar atrás la angustia del año pasado, cuando aseguró la permanencia en las últimas fechas. Con la meta puesta en protagonizar el Apertura y la Copa Argentina, el club cordobés sacudió el mercado con la contratación de Franco Jara —quien llega directamente desde Belgrano en un pase que generó polémica— junto a otros ocho refuerzos para potenciar el plantel.