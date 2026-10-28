Racing vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Academia" viene de perder ante River y buscará un triunfo ante su gente en lo que será el último partido del año en el Cilindro.
Racing recibe a Aldosivi este viernes, desde las 21.15, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, en lo que será el último partido de la "Academia" en el Cilindro en este 2026. El duelo será televisado por ESPN Premium.
El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso tras caer por 1-0 ante River en el estadio Monumental, un resultado que terminó con sus posibilidades matemáticas de clasificarse a los octavos de final. De esta manera, Racing, que se ubica en el decimotercer puesto de la Zona B, con 12 unidades, buscará una victoria en estas últimas dos jornadas para cerrar el año de la mejor manera posible.
Por su parte, el "Tiburón" viene de conseguir una victoria clave por 1-0 frente a Belgrano en condición de local, con un gol de Andrés Vombergar, que le permitió mantener viva la esperanza de evitar el descenso. El conjunto marplatense necesita sumar en sus últimas dos presentaciones para seguir en la pelea por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.
Formaciones de Racing vs. Aldosivi por el Torneo Clausura - Zona B
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
- Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: El Cilindro.
Árbitro: a confirmar
VAR: a confirmar
TV: ESPN Premium.
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