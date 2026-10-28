Racing vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso tras caer por 1-0 ante River en el estadio Monumental, un resultado que terminó con sus posibilidades matemáticas de clasificarse a los octavos de final. De esta manera, Racing, que se ubica en el decimotercer puesto de la Zona B, con 12 unidades, buscará una victoria en estas últimas dos jornadas para cerrar el año de la mejor manera posible.