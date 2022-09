Insólito: ahora Alejandro Fantino quiere debatir con Mariano Closs y el Pollo Vignolo

LEE MÁS: Tras el fracaso en América, Alejandro Fantino odia a Vignolo y Closs

"Ponemos tres atriles, cada uno expone lo que cree del periodismo deportivo, qué es lo que cree que es lo mejor para analizar el fútbol. Cada uno da su mirada de lo que debería analizar el periodista deportivo, cómo debe formarse...", comenzó diciendo.

Y agregó: "Preparense, les doy un mes. Yo me voy a poner a laburar y estudiar. Debatamos Mariano... por qué vos crees que yo aplicando categorías freudianas o psicoanálisis no puedo llegar al mismo resultado que vos hablándome del Toto Salvio retrocediendo o no detrás de la pelota".

fantino desafia a closs y vignolo.mp4

La bronca con Closs y Vignolo

Para algunos el odio con Sebastián Vignolo viene de hace tiempo, cuando Fantino aspiraba en convertirse en ser el relator de El Trece y es lugar termina siendo del Pollo.

Otros aseguran que a Fantino le molesta como está posicionado Vignolo en ESPN, mientras que a él lo mandaron a la madrugada y a Star Plus.

Con Closs la situación es más extraña, porque Mariano tiene perfil bajo, no sale en los medios, no genera polémicas importantes y claramente es el mejor relator del país.

Encima, Fantino tenía un trato casi de amistad cuando compartieron pantalla en ESPN, por eso no queda claro si es solo prensa o celos porque tendrá que ver el Mundial de Qatar 2022 por televisión.