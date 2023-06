La reacción de Alejandro Garnacho al ver el furor que genera la Selección Argentina

En las imágenes se observa al plantel argentino retirarse en el micro en medio del furor de una multitud que los alienta, lo que pareció sorprender al joven delantero del Manchester.

garnacho selección argentina

"Yo me siento argentino. No hace falta jugar los tres partidos. Eso no importa. Yo quiero jugar para la Argentina y si no es ahora, ya se dará", expresó la joven promesa de fútbol argentino días atrás en una entrevista con TyC Sports desde la concentración de la Selección en Beijing.

Argentina vs Australia en China

El seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022, con el capitán Lionel Messi de titular, enfrentará este miércoles a Australia en Beijing, en el marco del primer amistoso que jugará en Asia.

El partido se llevará a cabo desde las 9 de nuestro país en el estadio de los Trabajadores de la capital de China y será transmitido por la TV Pública y TyC Sports.

Los campeones del Mundo, encabezados por el 10, jugarán en un estadio colmado con casi 70.000 espectadores. La Albiceleste volverá a jugar luego de lo que fueron los festejos por la tercera estrella obtenida en Qatar que se llevaron a cabo en marzo pasado en Buenos Aires, primero ante Panamá, y luego en Santiago del Estero frente a Curazao.