New York Knicks es el campeón de la NBA: ganó en San Antonio y vuelve a quedarse con el anillo tras 53 años

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2066000839718621384&partner=&hide_thread=false Jalen Brunson, 45 puntos en el quinto juego de las finales de la #NBA pic.twitter.com/9jFHoNsE99 — minutouno (@minutounocom) June 14, 2026

Con una defensa asfixiante y una notable efectividad en los minutos finales, los de Manhattan revirtieron el resultado adverso y supieron cerrar el juego con una enorme madurez para asegurar la victoria por 94-90.

Jalen Brunson: una actuación de leyenda en la consagración en la NBA

Si hubo un responsable directo de que los Knicks volvieran a tocar el cielo con las manos, ese fue Jalen Brunson. El base estrella del equipo se cargó la ofensiva al hombro y firmó una actuación descomunal digna de las grandes leyendas de la liga, consagrándose como la máxima figura de la noche tras encestar 45 puntos.

Por su puesto, tras su destacada noche y lo que fue una serie para la historia, el base se quedó con el premio Bill Russell al MVP de las Finales de la NBA.

Brunson manejó los hilos del partido, pidió la pelota en cada posesión clave del último cuarto y guio a sus compañeros hacia la gloria eterna. El Madison Square Garden y las calles de Nueva York se preparan para recibir a un plantel que ya es histórico y que devolvió la gloria máxima de la NBA a una de sus tierras más icónicas.