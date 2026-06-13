Por qué el Mundial genera la sensación de que todo se detiene: la explicación psicológica detrás del fenómeno

La montaña rusa emocional que provoca cada partido

Los encuentros mundialistas suelen estar cargados de tensión, expectativa y adrenalina. Durante los 90 minutos de juego, los hinchas pueden pasar de la alegría a la preocupación en cuestión de segundos.

La explicación también está en el cerebro. La emoción deportiva activa mecanismos vinculados al placer, la recompensa y la incertidumbre. Como consecuencia, el organismo libera sustancias como dopamina, adrenalina y cortisol, generando estados de euforia, ansiedad, felicidad o angustia.

“Para poder disfrutar de los partidos, hay que recordar que el fútbol es una pasión, pero no es nuestra identidad completa, no hay que quedarse únicamente con el resultado final y encontrar el placer en la previa y en el encuentro o la clásica juntada entre amigos o en familia”, indica Sol Rivera.

Por eso, para muchos aficionados, el Mundial no se limita al partido en sí. Las reuniones, los encuentros familiares, los rituales previos y el clima festivo forman parte de una experiencia emocional mucho más amplia.

seleccion argentina islandia (1) Argentina

Cábalas, rituales y la necesidad de sentir control

Durante cada Copa del Mundo también resurgen las clásicas cábalas. Usar la misma camiseta, sentarse en el mismo lugar o repetir determinadas costumbres son comportamientos frecuentes entre los fanáticos.

Desde la psicología, estas conductas funcionan como mecanismos que ayudan a reducir la ansiedad frente a situaciones sobre las que no existe control real. Aunque racionalmente las personas saben que sus acciones no influyen en el resultado del partido, estos rituales generan una sensación de seguridad y previsibilidad.

el Mundial genera la sensación de que todo se detiene 2

El papel de las redes sociales durante el Mundial

Las plataformas digitales potencian aún más el impacto emocional del torneo. Cada gol, polémica o resultado genera una inmediata reacción colectiva que se multiplica en cuestión de segundos.

Los usuarios comentan, celebran, critican y debaten constantemente, creando una conversación global que trasciende fronteras. Este intercambio permanente fortalece el sentimiento de pertenencia y permite que millones de personas compartan emociones al mismo tiempo.

Sin embargo, la intensidad de esas discusiones también provoca que algunas personas, marcas e instituciones opten por mantenerse al margen para evitar controversias o enfrentamientos relacionados con el fútbol.

El efecto placebo y la felicidad mundialista

Otro fenómeno que suele aparecer durante las Copas del Mundo es el llamado efecto placebo emocional. Se trata de una respuesta psicológica mediante la cual una persona experimenta beneficios reales simplemente porque cree que algo positivo está ocurriendo.

En el contexto del Mundial, muchas personas se sienten más optimistas, motivadas o felices sin que necesariamente haya cambiado algún aspecto concreto de su vida cotidiana. La expectativa, la ilusión y el sentido de participación colectiva generan un impacto real sobre el estado de ánimo.

“El gran desafío es que durante todo el mes del mundial, además de disfrutar de los partidos, podamos utilizar ese estado de ánimo positivo para hacernos cargo de las verdaderas cosas que nos convocan en nuestra vida personal y cotidiana”, resalta la psicóloga.

Más allá de los resultados deportivos, el Mundial vuelve a demostrar que el fútbol tiene la capacidad de movilizar emociones, construir identidad y generar experiencias compartidas que difícilmente se repiten en otros ámbitos de la vida social.