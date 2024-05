Alejandro Garnacho reveló de qué cuadro argentino es hincha: "Estoy a favor de..."

Alejandro Garnacho reveló de qué cuadro argentino es hincha

garnacho

En dialogo con ESPN, el atacante del Manchester United expresó que es hincha de uno de los clubes más grande del país. "Del fútbol argentino mi familia siempre ha sido fan de Boca, así que yo también estoy a favor de ese equipo, de Boca Juniors", dijo el jugador sacándose el cassette que suele emplearse en estos casos.

No es la primera vez que Garnacho habla sobre el el Xeneize. El año pasado en una entrevista en TyC Sports dijo: “El fútbol argentino no se da a conocer tanto como el europeo, pero los partidos de la Copa Libertadores o partidos de River y Boca sí me gustan seguirlos”.