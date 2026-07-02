Alemania prepara una profunda renovación tras otro fracaso mundialista: las seis figuras que dejarían la selección
Tras la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026, la prensa alemana anticipó una fuerte renovación con varias figuras históricas cerca del retiro.
La eliminación frente a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 aceleró un proceso que en Alemania ya parecía inevitable. Con el retiro confirmado de Manuel Neuer, la prensa alemana asegura que otras cinco figuras también estarían cerca de ponerle fin a su ciclo en la selección.
Luego de tres Mundiales consecutivos sin cumplir las expectativas, la prensa alemana da por hecho que varios referentes no volverán a vestir la camiseta de la Mannschaft. El primero en confirmarlo fue Neuer, quien anunció su retiro definitivo de la selección a los 40 años. Sin embargo, no sería el único. Según el análisis de los periodistas Stefan Kumberger y Manfred Sedlbauer, de SPORT1, otros cinco futbolistas atraviesan el final de su ciclo: Antonio Rüdiger, Oliver Baumann, Pascal Groß, Leon Goretzka y Leroy Sané.
Sobre el defensor del Real Madrid, Sedlbauer aseguró que "con Toni Rüdiger, todo sonaba a despedida" tras verlo en la zona mixta luego de la eliminación. Aunque el central de 33 años todavía no tomó una decisión oficial, medios como Kicker consideran muy probable su retiro de la selección. En el caso de Baumann (36 años) y Groß (35), la renovación generacional parece haberles cerrado definitivamente las puertas. Para SPORT1, Alemania debe empezar a pensar en el futuro.
Goretzka y Sané, por su parte, también aparecen como futbolistas cuyo ciclo estaría terminado. Kumberger fue contundente al analizar sus casos: "Es realmente trágico que estos jugadores, en quienes teníamos tantas esperanzas, se retiren sin haber logrado nada con la selección".
Joshua Kimmich seguiría siendo el líder
Quien sí continuaría es Joshua Kimmich. A los 31 años, el capitán sigue siendo considerado una pieza fundamental para la nueva etapa: "Tiene el trabajo de sus sueños como capitán. Además, es demasiado ambicioso como para retirarse", explicó Kumberger.
El propio futbolista dejó en claro que todavía no piensa en dar un paso al costado: "Siempre tendré energía para otro intento. Lo que nunca haré es rendirme". La intención del cuerpo técnico sería devolverlo a su posición natural como mediocampista central, donde consideran que puede ofrecer un rendimiento superior.
Los jóvenes que asoman en la reconstrucción
La renovación también tendrá nuevos protagonistas. De acuerdo con Sportschau, la convocatoria para los próximos compromisos de la Liga de Naciones será muy diferente a la que disputó el Mundial.
En el arco aparecen Jonas Urbig (22 años) y Noah Atubolu (24) como principales candidatos para suceder a Neuer. En defensa, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah y Nathaniel Brown asoman como nombres importantes para el próximo ciclo, mientras que el mediocampo tendría como ejes a Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovi, Felix Nmecha, Assan Ouedraogo y Angelo Stiller.
En ataque, la prensa alemana destaca el crecimiento de Nicolò Tresoldi, delantero de 21 años que viene de destacarse en el Club Brujas y aparece como el centrodelantero llamado a liderar la nueva generación. Después de los fracasos en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, en Alemania consideran que llegó el momento de dar vuelta la página y comenzar una reconstrucción profunda con una nueva camada de futbolistas.
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