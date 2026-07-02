Alemania prepara una profunda renovación tras otro fracaso mundialista: las seis figuras que dejarían la selección

El propio futbolista dejó en claro que todavía no piensa en dar un paso al costado: "Siempre tendré energía para otro intento. Lo que nunca haré es rendirme". La intención del cuerpo técnico sería devolverlo a su posición natural como mediocampista central, donde consideran que puede ofrecer un rendimiento superior.

Los jóvenes que asoman en la reconstrucción

La renovación también tendrá nuevos protagonistas. De acuerdo con Sportschau, la convocatoria para los próximos compromisos de la Liga de Naciones será muy diferente a la que disputó el Mundial.

En el arco aparecen Jonas Urbig (22 años) y Noah Atubolu (24) como principales candidatos para suceder a Neuer. En defensa, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah y Nathaniel Brown asoman como nombres importantes para el próximo ciclo, mientras que el mediocampo tendría como ejes a Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovi, Felix Nmecha, Assan Ouedraogo y Angelo Stiller.

En ataque, la prensa alemana destaca el crecimiento de Nicolò Tresoldi, delantero de 21 años que viene de destacarse en el Club Brujas y aparece como el centrodelantero llamado a liderar la nueva generación. Después de los fracasos en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, en Alemania consideran que llegó el momento de dar vuelta la página y comenzar una reconstrucción profunda con una nueva camada de futbolistas.