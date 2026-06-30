La dura historia de Orlando Gill, el héroe de Paraguay que eliminó a Alemania en el Mundial 2026
El arquero de San Lorenzo fue figura en la clasificación paraguaya, pero años atrás vendió camisetas para afrontar el tratamiento de salud de su hijo.
Orlando Gill se convirtió en el gran héroe de Paraguay tras la histórica eliminación de Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026. Detrás de sus atajadas decisivas en la tanda de penales hay una historia de sacrificio, marcada por las dificultades económicas y la lucha por la salud de su hijo.
El arquero, que actualmente defiende el arco de San Lorenzo, fue una de las figuras durante los 120 minutos y terminó de convertirse en el héroe de la noche al contener dos penales en la definición desde los doce pasos. Su actuación también sirvió como respuesta a las críticas que días atrás había recibido de su ídolo, José Luis Chilavert, quien lo había cuestionado porque "no habla". Pero mucho antes de convertirse en protagonista de una Copa del Mundo, Gill atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida.
El drama familiar que cambió su vida
Hace cuatro años, cuando defendía el arco de San Lorenzo de Paraguay, nació su hijo Lautaro. En aquel momento daba sus primeros pasos como profesional y el dinero apenas alcanzaba para sostener a su familia. La situación se volvió aún más compleja cuando el bebé debió afrontar un delicado problema de salud. Para costear los gastos médicos, Gill tomó una decisión extrema: vender prácticamente todas sus pertenencias vinculadas al fútbol.
Su esposa, Melissa Ávalos, recordó aquella etapa en un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales: "Cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección Sub 20 (no pudo guardar de recuerdo), vendió sus prendas, sus championes. ¡Literal vendió TODO!".
La publicación continuó con un mensaje cargado de emoción: "Tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo pedimos orando y llorando a Dios y él nos cumplió. No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede. Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés y las ganas que tenés de seguir creciendo. ¡Tu hijo y yo te amamos y estamos orgullosos de vos!".
El presente de Gill parecía impensado por aquellos años. Recién en 2024, San Lorenzo de Argentina decidió apostar por él y lo incorporó para sus divisiones inferiores. Durante casi un año jugó en la Reserva, donde fue subcampeón, hasta que tuvo su oportunidad en Primera sobre el cierre de la temporada. Ya en 2025 se adueñó del arco azulgrana, se consolidó como una de las figuras del equipo y terminó el torneo con apenas 13 goles recibidos, siendo el segundo arquero con la valla menos vencida.
Ese crecimiento llamó la atención de Gustavo Alfaro, quien antes de convocarlo mantuvo una charla con el futbolista para marcarle aspectos que debía mejorar si quería ganarse un lugar en la selección paraguaya. El esfuerzo dio sus frutos. Gill debutó con la Albirroja en una victoria frente a Perú y, meses después, fue determinante para una de las mayores hazañas de Paraguay en los últimos años.
La emoción tras la clasificación
Después de eliminar a Alemania, el arquero no ocultó su felicidad: "Una emoción inmensa, fue un partido muy complicado. Se dijo desde un primer momento que nos iban a atacar por todos lados, supimos aguantarlos y abrir el marcador. Se encontraron con el empate, pero supimos sostenerlo y ganar los penales".
Consultado sobre la preparación para la definición, explicó cuál fue la clave: "Analicé a cada jugador, cada detalle y gracias a Dios pude tapar dos penales. Fue fundamental para la clasificación".
Finalmente, Gill dedicó la histórica actuación a un integrante muy especial de su familia: "Es un privilegio, eliminamos a un campeón. Va dedicado a todo el pueblo paraguayo y en particular a un sobrino que está pasando un mal momento y está internado. Dije que si salía figura esta clasificación era para él".
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