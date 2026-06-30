La dura historia de Orlando Gill, el héroe de Paraguay que eliminó a Alemania en el Mundial 2026

El presente de Gill parecía impensado por aquellos años. Recién en 2024, San Lorenzo de Argentina decidió apostar por él y lo incorporó para sus divisiones inferiores. Durante casi un año jugó en la Reserva, donde fue subcampeón, hasta que tuvo su oportunidad en Primera sobre el cierre de la temporada. Ya en 2025 se adueñó del arco azulgrana, se consolidó como una de las figuras del equipo y terminó el torneo con apenas 13 goles recibidos, siendo el segundo arquero con la valla menos vencida.

Ese crecimiento llamó la atención de Gustavo Alfaro, quien antes de convocarlo mantuvo una charla con el futbolista para marcarle aspectos que debía mejorar si quería ganarse un lugar en la selección paraguaya. El esfuerzo dio sus frutos. Gill debutó con la Albirroja en una victoria frente a Perú y, meses después, fue determinante para una de las mayores hazañas de Paraguay en los últimos años.

La emoción tras la clasificación

Después de eliminar a Alemania, el arquero no ocultó su felicidad: "Una emoción inmensa, fue un partido muy complicado. Se dijo desde un primer momento que nos iban a atacar por todos lados, supimos aguantarlos y abrir el marcador. Se encontraron con el empate, pero supimos sostenerlo y ganar los penales".

Consultado sobre la preparación para la definición, explicó cuál fue la clave: "Analicé a cada jugador, cada detalle y gracias a Dios pude tapar dos penales. Fue fundamental para la clasificación".

Finalmente, Gill dedicó la histórica actuación a un integrante muy especial de su familia: "Es un privilegio, eliminamos a un campeón. Va dedicado a todo el pueblo paraguayo y en particular a un sobrino que está pasando un mal momento y está internado. Dije que si salía figura esta clasificación era para él".