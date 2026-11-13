Fue figura de Alemania, se retiró a los 31 años y está irreconocible: "Solo quiero tomar cerveza con mis amigos"

Niklas Süle decidió ponerle punto final a su carrera profesional y, después de su paso por equipos como Bayern Múnich y Borussia Dortmund, explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa determinación. El exdefensor de la Selección de Alemania reconoció que le costaba encontrar un equilibrio entre las obligaciones de un futbolista de elite y su vida fuera de las canchas.