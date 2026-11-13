Fue figura de Alemania, se retiró a los 31 años y está irreconocible: "Solo quiero tomar cerveza con mis amigos"
El exdefensor del Bayern Múnich y del Borussia Dortmund contó que las exigencias de la élite le dificultaban disfrutar de su vida personal.
Niklas Süle decidió ponerle punto final a su carrera profesional y, después de su paso por equipos como Bayern Múnich y Borussia Dortmund, explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa determinación. El exdefensor de la Selección de Alemania reconoció que le costaba encontrar un equilibrio entre las obligaciones de un futbolista de elite y su vida fuera de las canchas.
En una entrevista con After The Final Whistle, el alemán fue contundente al describir lo que significaba sostener durante tantos años una rutina dedicada exclusivamente al deporte: “No quería vivir solo durante 15 años para mi trabajo. La vida es muy corta”.
Süle también admitió que, durante su etapa como profesional, no siempre respetó los hábitos alimenticios y las conductas que suelen exigirse a los jugadores de primer nivel. “En mi vida profesional bebía y comía hamburguesas”, reconoció.
La nueva vida de Niklas Süle en el fútbol amateur
Con 31 años, el exinternacional alemán encontró otra manera de vincularse con el fútbol. Actualmente disputa partidos amistosos en la novena división de Alemania, sin la presión de competir al máximo nivel ni las obligaciones que acompañan a una carrera profesional. Su objetivo ahora es mucho más sencillo: “Solo quiero jugar y tomar cerveza con mis amigos”.
Además, explicó que durante mucho tiempo le resultó difícil separar su identidad personal de la exposición que implica ser un futbolista reconocido. “No solo soy Süle. Y eso me ha costado combinarlo tiempo. Está Niklas, para mi familia y amigos. Y luego me piden fotos por Süle”.
Los números de su carrera profesional
A lo largo de su trayectoria, disputó 398 partidos, convirtió 18 goles y entregó 14 asistencias. Defendió las camisetas de Hoffenheim, Bayern Munich y Borussia Dortmund, además de representar a Alemania en 55 encuentros internacionales, en los que marcó un tanto.
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