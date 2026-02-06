Polémica por presunto aumento de tamaño del pene en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Un antecedente con los trajes en el equipo noruego

En enero, en el diario alemán Bild, Kamran Karim, médico en el hospital Maria Hilf de Krefeld, declaró que era posible crear un “aumento temporal y visible del pene gracias a inyecciones de parafina o de ácido hialurónico”. Una práctica que, según el experto, conllevaba “riesgos”.

Los maillots (trajes) de competición de los saltadores de esquí deben cumplir determinados estándares. Si se modifican, puede haber una sanción. Como la que recibieron tres miembros del cuerpo técnico del equipo noruego de saltos de esquí.

Fueron suspendidos 18 meses en enero por la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Esquí (FIS) tras ser acusados de haber manipulado los trajes durante el Mundial de esquí de fondo en Trondheim (Noruega) en 2025. La Federación Noruega admitió que modificó los trajes, pero aclaró que los saltadores no eran responsables de esa acción.