Periodista cordobés pidió "dejar la anglofobia" antes del partido con Inglaterra y es viral por las respuestas

Entre las réplicas más duras que recibió su publicación se destacaron fuertes reclamos sobre la situación geopolítica actual:

"¿Anglofobia? Pero..., te mataron 649 pibes, te roban millones de dólares A DIARIO, te saquean recursos, violan tu soberanía y ¿para vos si no nos dejamos garchar con una sonrisa somos 'anglófobos'?"

"No soltamos nada porque tenemos territorio ocupado..."

"Ya cuando alguien dice anglofobia… mamita, más colonizado no se consigue…"

"Cerrá el orto, Tolchinsky. Yo tengo 32 años y para mí es el partido de la vida. Toda la vida esperé este momento, por Malvinas, por el Diego. El miércoles hay que ganar como sea. A MATAR O MORIR".

Incluso, algunos usuarios aprovecharon para marcarle un punto de respeto hacia los veteranos de guerra: "Tolchinsky, largá el fernet. Y a los infelices que tratan a nuestros ex combatientes de PIBES (ellos se ofenden, y con razón, que los mencionen de esa forma), córtenla de una vez por todas, diríjanse por respeto como SOLDADOS)".

La respuesta del periodista: "orcos", Scaloni y el rock británico

Lejos de retroceder o matizar sus dichos ante la masiva reacción negativa, Tolchinsky redobló la apuesta con nuevas publicaciones donde tildó a sus críticos de "orcos" y trazó un paralelismo con los espectáculos musicales.

"Anoche tuiteé que es sólo un partido de fútbol. Casi al mismo tiempo, Scaloni decía esto... A mí me llovieron amenazas e insultos de una mezcla de antisemitas y kirchneristas (a veces coinciden, a veces no). ¿A Scaloni también lo atacan estos orcos?", cuestionó en su defensa.

Finalmente, el periodista de El Doce sumó otro argumento comparando el comportamiento del público en el fútbol con el de los recitales de bandas británicas en el país.

"Estuve en los recitales de Paul McCartney y nunca escuché 'el que no salta es un inglés'. Tampoco creo que haya pasado en los de los Rolling, Oasis, Coldplay o Arctic Monkeys. ¿Alguien se lo habría cantado a Amy Winehouse? ¿Por qué la diferencia con el ?", concluyó el cordobés, manteniendo abierta una polémica que promete sumar más capítulos a medida que se acerca la hora del partido.