Periodista cordobés pidió "dejar la anglofobia" antes del partido con Inglaterra y es viral por las respuestas
"Estuve en los recitales de Paul McCartney y nunca escuché 'el que no salta es un inglés'", se defendió el periodista tras recibir un sinfín de críticas.
La previa del trascendental choque entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no solo se vive con máxima tensión en el plano de la seguridad, sino también en el debate público y las redes sociales.
En las últimas horas, el periodista cordobés de El Doce, Federico Tolchinsky, quedó en el ojo de la tormenta tras publicar una serie de comentarios en la plataforma X (antes Twitter) que desataron una verdadera ola de críticas, insultos y amenazas.
Todo comenzó cuando el cronista decidió compartir una reflexión personal intentando desmarcar el cruce futbolístico de los antecedentes históricos y geopolíticos entre ambas naciones.
"En la previa de Argentina-Inglaterra, mi humilde pedido: dejemos la anglofobia para el siglo pasado. Disfrutemos del apasionante choque de dos potencias del fóbal y no confundamos un partido con cuestiones extrafutbolísticas. Soltemos a Galtieri", escribió Tolchinsky.
La ola de rechazos al periodista cordobés que pidió "dejar la anglofobia" antes del partido con Inglaterra
La respuesta de los usuarios no se hizo esperar y el término "anglofobia" se volvió el centro de los cuestionamientos. Cientos de personas le recordaron al periodista la vigencia del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y el peso de la historia.
Entre las réplicas más duras que recibió su publicación se destacaron fuertes reclamos sobre la situación geopolítica actual:
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"¿Anglofobia? Pero..., te mataron 649 pibes, te roban millones de dólares A DIARIO, te saquean recursos, violan tu soberanía y ¿para vos si no nos dejamos garchar con una sonrisa somos 'anglófobos'?"
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"No soltamos nada porque tenemos territorio ocupado..."
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"Ya cuando alguien dice anglofobia… mamita, más colonizado no se consigue…"
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"Cerrá el orto, Tolchinsky. Yo tengo 32 años y para mí es el partido de la vida. Toda la vida esperé este momento, por Malvinas, por el Diego. El miércoles hay que ganar como sea. A MATAR O MORIR".
Incluso, algunos usuarios aprovecharon para marcarle un punto de respeto hacia los veteranos de guerra: "Tolchinsky, largá el fernet. Y a los infelices que tratan a nuestros ex combatientes de PIBES (ellos se ofenden, y con razón, que los mencionen de esa forma), córtenla de una vez por todas, diríjanse por respeto como SOLDADOS)".
La respuesta del periodista: "orcos", Scaloni y el rock británico
Lejos de retroceder o matizar sus dichos ante la masiva reacción negativa, Tolchinsky redobló la apuesta con nuevas publicaciones donde tildó a sus críticos de "orcos" y trazó un paralelismo con los espectáculos musicales.
"Anoche tuiteé que es sólo un partido de fútbol. Casi al mismo tiempo, Scaloni decía esto... A mí me llovieron amenazas e insultos de una mezcla de antisemitas y kirchneristas (a veces coinciden, a veces no). ¿A Scaloni también lo atacan estos orcos?", cuestionó en su defensa.
Finalmente, el periodista de El Doce sumó otro argumento comparando el comportamiento del público en el fútbol con el de los recitales de bandas británicas en el país.
"Estuve en los recitales de Paul McCartney y nunca escuché 'el que no salta es un inglés'. Tampoco creo que haya pasado en los de los Rolling, Oasis, Coldplay o Arctic Monkeys. ¿Alguien se lo habría cantado a Amy Winehouse? ¿Por qué la diferencia con el ?", concluyó el cordobés, manteniendo abierta una polémica que promete sumar más capítulos a medida que se acerca la hora del partido.
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