Se casaron durante el triunfo de la Selección Argentina y el festejo se volvió viral

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó escenas inolvidables en todo el país, pero una de las más comentadas ocurrió lejos de los estadios. En Comodoro Rivadavia, una pareja eligió dar el "sí" en la misma noche en la que el equipo de Lionel Scaloni venció a Suiza, y la celebración terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.