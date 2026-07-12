Se casaron durante el triunfo de la Selección Argentina y el festejo se volvió viral
Una pareja de Comodoro Rivadavia celebró su casamiento mientras la Albiceleste derrotaba a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó escenas inolvidables en todo el país, pero una de las más comentadas ocurrió lejos de los estadios. En Comodoro Rivadavia, una pareja eligió dar el "sí" en la misma noche en la que el equipo de Lionel Scaloni venció a Suiza, y la celebración terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.
Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales apenas finalizó el encuentro. En el video puede verse cómo los invitados siguieron el partido desde el salón de fiestas, atentos a cada jugada mientras compartían la celebración del casamiento.
La tensión propia de un cruce mundialista se mezcló con la emoción del evento. Nadie quiso perderse la definición del encuentro y la transmisión pasó a ocupar un lugar central durante buena parte de la noche, sin quitarle protagonismo a los recién casados.
Una celebración inolvidable
Cuando el árbitro marcó el final del partido y se confirmó el triunfo argentino por 3-1 en el alargue, el salón estalló en una explosión de alegría. Aplausos, abrazos y cánticos se apoderaron del lugar, mientras varios invitados agitaban banderas argentinas y los propios novios se sumaban al festejo.
El registro no tardó en multiplicarse en distintas plataformas y acumuló miles de reproducciones, además de una catarata de comentarios que resaltaron la pasión con la que los argentinos viven cada partido de la Selección, incluso en una fecha tan especial como un casamiento.
La victoria frente a Suiza desató celebraciones en distintos rincones del país, con caravanas, bocinazos y banderas en las calles. Sin embargo, una de las postales más emotivas de la jornada fue la de esta pareja patagónica, que unió para siempre dos momentos únicos: el esperado "sí, acepto" y la clasificación de Argentina a las semifinales de la Copa del Mundo.
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