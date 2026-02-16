Alerta para la Selección Argentina: se lesionó uno de los jugadores infaltables para Lionel Scaloni

Se sabe que para el pujatense, Nico es una fija entre los concentrados, ya que si no es titular, suele ser uno de los primeros relevos. El ex Argentinos es clave para el DT ya que puede jugar en varias posiciones, desde su natural como delantero, hasta en el mediocampo e incluso como lateral izquierdo, aportando mucha intensidad en cada una de estas versiones.

El futbolista se suma a la lista de bajas del conjunto "Colchonero", donde ya se encontraba Pablo Barrios, complicando el armado del equipo para un "Cholo" Simeone que deberá reestructurar su ataque en las próximas semanas de este febrero de 2026.