Alerta para la Selección Argentina: se lesionó uno de los jugadores infaltables para Lionel Scaloni
El cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca su evolución de cara a la Finalissima contra España, programada para finales de marzo.
Malas noticias para Diego Simeone y Lionel Scaloni, ya que tras sentir molestias en el duelo del domingo ante el Rayo Vallecano, los estudios médicos realizados este lunes confirmaron que Nico González, uno de los casi infaltables en la Selección Argentina, padece una lesión muscular que le impedirá estar en las canchas durante un tramo decisivo de la temporada.
Aunque el parte oficial del club no estipula un tiempo exacto —sujeto a la evolución del trabajo de fisioterapia—, se estima que el jugador estará fuera al menos 21 días. Esto lo descarta para una seguidilla de partidos fundamentales, y enciende las alarmas de cara a la Finalissima 2026.
Se prevé que González se perderá la ida de octavos de la Champions League ante el Brujas y la vuelta de semis de la Copa del Rey contra el Barcelona. Además, el Aleti no podrá contar con él para los choques ante Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.
La mira puesta en Qatar
La noticia también impactó en el predio de Ezeiza. Lionel Scaloni monitorea la situación pensando en la Finalissima 2026, debido a que con el partido ante España fijado para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, los tiempos de recuperación de Nico González son ajustados pero permiten mantener la esperanza de que llegue con ritmo de competencia.
Se sabe que para el pujatense, Nico es una fija entre los concentrados, ya que si no es titular, suele ser uno de los primeros relevos. El ex Argentinos es clave para el DT ya que puede jugar en varias posiciones, desde su natural como delantero, hasta en el mediocampo e incluso como lateral izquierdo, aportando mucha intensidad en cada una de estas versiones.
El futbolista se suma a la lista de bajas del conjunto "Colchonero", donde ya se encontraba Pablo Barrios, complicando el armado del equipo para un "Cholo" Simeone que deberá reestructurar su ataque en las próximas semanas de este febrero de 2026.
