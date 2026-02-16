La CGT confirmó un paro general sin movilización contra la Reforma Laboral de Javier Milei

En paralelo a la definición de la cúpula cegetista, otros sindicatos comenzaron a tomar posturas más endurecidas de forma independiente. Tal es el caso del gremio de Aceiteros, que adelantó que realizará su propio paro este mismo jueves, bajo la premisa de que "con manifestarse en las calles no alcanza". Esta acción anticipada suma una fuerte presión al triunvirato de la central obrera para acelerar los tiempos de la huelga nacional.