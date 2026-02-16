Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Newell's Old Boys

A partir de las 19:00 de este lunes, el Estadio Guillermo Laza albergará un duelo que, aunque pertenezca a la quinta fecha del Apertura 2026, tiene todo el aroma de una final por el descenso. Sin victorias en lo que va del certamen, Deportivo Riestra y Newell’s se cruzan en una batalla de necesitados donde el empate no le sirve a ninguno.