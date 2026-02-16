Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Newell's Old Boys
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Riestra vs. Newell's por el Torneo Apertura.
A partir de las 19:00 de este lunes, el Estadio Guillermo Laza albergará un duelo que, aunque pertenezca a la quinta fecha del Apertura 2026, tiene todo el aroma de una final por el descenso. Sin victorias en lo que va del certamen, Deportivo Riestra y Newell’s se cruzan en una batalla de necesitados donde el empate no le sirve a ninguno.
El equipo del Bajo Flores parece haber perdido la mística que lo hacía un rival incómodo. Si bien la solidez defensiva y el roce siguen presentes, la reciente derrota contra Estudiantes dejó en evidencia una preocupante falta de ideas en ataque. Solo las intervenciones salvadoras de Nacho Arce impidieron que el presente de Riestra en la Zona A fuera aún más catastrófico.
En Rosario, el panorama es sombrío. La dura caída ante Defensa y Justicia en el Coloso fue el golpe de gracia para un ciclo que no encuentra respuestas. La dupla Orsi-Gómez navega en la incertidumbre, probando esquemas y nombres sin éxito, mientras el equipo se hunde en el fondo de la tabla.
El fantasma del descenso, presente
La urgencia no es exagerada; los números hablan por sí solos. En la tabla general, Riestra ocupa el puesto 28° y Newell’s el 29°. Si la temporada finalizara esta tarde, ambos deberían disputar un partido desempate para evitar el descenso a la Primera Nacional en 2027.
En un torneo que no da respiro, los tres puntos de hoy son el único oxígeno posible para escapar del sótano del fútbol argentino.
Formaciones del encuentro
Riestra: Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Gallo; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jherson Mosquera; Facundo Guch, Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera, Walter Núñez; Matías Cóccaro y Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Cómo ver en vivo Riestra vs. Newell's
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
