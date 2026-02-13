Otra preocupación para Lionel Scaloni: un jugador de la Selección Argentina fue internado en Francia
El defensor del Olympique de Marsella sufre una grave infección en un oído detectada tras su partido ante el PSG. La lesión todavía no se ha resuelto.
Leonardo Balerdi, recientemente convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni, fue internado en Francia debido a una infección grave en su oído y debió ser dado de baja para el próximo partido del Olympique de Marsella ante el Racing de Estrasburgo.
El defensor de 27 años, capitán y titular indiscutido del club francés, estuvo toda la semana en una clínica por un cuadro infeccioso que lo alejó de los entrenamientos y ahora de los partidos, luego de ser parte del once inicial en la dura derrota ante el Paris Saint Germain por 5-0 por la fecha 21 de la Ligue 1.
En ese encuentro, el ex Boca ya sentía algunas molestias y mareos, pero decidió ser parte y luego del partido la situación se agravó, lo que derivó en la intervención del cuerpo médico de otorrinolaringología de un nosocomio marsellés.
La lesión de Lionel Messi
La situación que atraviesa el defensor Leonardo Balerdi viene a sumarse a la lesión que Lionel Messi confirmó y que obligó al Inter Miami a reprogramar un partido amistoso previsto para este viernes.
Como se informó, el rosarino confirmó lo que en principio era un trascendido y finalmente se convirtió en una pésima noticia: debido a una lesión, no podría estar presente en el amistoso que Inter Miami tenía programado en Puerto Rico.
A través de un mensaje grabado, Messi explicó los motivos físicos que obligaron a reprogramar el compromiso frente a Independiente del Valle, que iba a disputarse este viernes en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón.
Y se trata -como se dijo- de una pésima noticia no solo para el Inter Miami y los puertorriqueños sino también para todos los argentinos, porque el astro también se perdería varios partidos; eventualmente y si las cosas no salen como se esperan, también un importante compromiso con la Selección.
En efecto, el club de Miami anunció la postergación del amistoso que debía jugar este viernes, reprogramándolo para el jueves 26 de febrero, aunque nadie puede confirmar que el 10 estará presente, teniendo en cuenta los tiempos de rehabilitación.
Es que, de acuerdo a los plazos estimados para este tipo de lesión muscular, el capitán argentino tendrá al menos tres semanas de recuperación, por lo que podría reaparecer hacia los primeros días de marzo.
Con todo el mundo rezando para que así sea, siempre deben tenerse en cuenta los imponderables, lo que la preocupación alcanza a todos los responsables e integrantes de la Selección Argentina, donde el rosarino no tiene reemplazo.
Como se sabe, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen un compromiso importante previsto para el 27 de marzo: enfrentarán al combinado de España por la Finalissima que se jugará a las 15 (hora argentina) en el estadio Lusail de Doha, en Qatar, donde Messi ganó su primera copa mundial.
