Otra preocupación para Lionel Scaloni: un jugador de la Selección Argentina fue internado en Francia

messi 2

A través de un mensaje grabado, Messi explicó los motivos físicos que obligaron a reprogramar el compromiso frente a Independiente del Valle, que iba a disputarse este viernes en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón.

Y se trata -como se dijo- de una pésima noticia no solo para el Inter Miami y los puertorriqueños sino también para todos los argentinos, porque el astro también se perdería varios partidos; eventualmente y si las cosas no salen como se esperan, también un importante compromiso con la Selección.

En efecto, el club de Miami anunció la postergación del amistoso que debía jugar este viernes, reprogramándolo para el jueves 26 de febrero, aunque nadie puede confirmar que el 10 estará presente, teniendo en cuenta los tiempos de rehabilitación.

Es que, de acuerdo a los plazos estimados para este tipo de lesión muscular, el capitán argentino tendrá al menos tres semanas de recuperación, por lo que podría reaparecer hacia los primeros días de marzo.

Con todo el mundo rezando para que así sea, siempre deben tenerse en cuenta los imponderables, lo que la preocupación alcanza a todos los responsables e integrantes de la Selección Argentina, donde el rosarino no tiene reemplazo.

Como se sabe, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen un compromiso importante previsto para el 27 de marzo: enfrentarán al combinado de España por la Finalissima que se jugará a las 15 (hora argentina) en el estadio Lusail de Doha, en Qatar, donde Messi ganó su primera copa mundial.

messi lesionado